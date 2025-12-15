Flo’da yine CEO değişti; Yenal Gökyıldırım gitti, yerine Şant Maraşlıyan geldi

Türkiye’nin en önemli ayakkabı üreticilerinden Flo’da bayrak değişimi. 2023’te grubun CEO’su Yenal Gökyıldırım, 2 yılın ardından ayrılma kararı aldı. Yerine ise grup içinden Şant Maraşlıyan geldi.

Gökmen Mert KURAL

Türkiye’nin en büyük ayakkabı üreticilerinden olan Ziylan Grubu’na ait Flo’da 2 yıl sonra yeniden CEO değişti. Daha önce Philips Elektronik, Doğan Online Grubu, LC Waikiki, MediaMarkt gibi hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli gruplarında CEO’luk, Genel Müdürlük gibi görevlerde bulunan, 2023 yılında da Flo’nun CEO’luğuna atanan Yenal Gökyıldırım, 2025 bitmeden görevinden ayrılma kararı aldı.

Yenal Gökyıldırım.

Gökyıldırım, ayrılık kararını çalışma arkadaşlarına duyurdu. Gökyıldırım mesajında, “Büyük bir heyecanla başladığım, her sabah sizleri görmek ve birlikte çalışmak için koşarak, keyifle geldiğim şirketimizdeki görevimden ay sonu itibarıyla ayrılacağımı sizlere bildirmek istiyorum” dedi. Gökyıldırım’ın yerine ise grup içinde Şant Maraşlıyan atandı.

Şant Maraşlıyan.

ZİYLAN: “GRUP İÇİNDEN OLACAK SÖZÜNÜ TUTTUM”

Yeni görevlendirmeyle ilgili olarak Flo Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, “CEO rolümüzdeki bayrak değişiminin haberini bizzat paylaşmak istiyorum. Sizlere gelecek CEO’muzun mutlaka içimizden biri olacağının sözünü vermiştim ve bugün bu sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Uzun yıllardır şirketimizde başarıyla görev yaparak bugünlere gelmemizde çok büyük emekleri olan Sevgili Şant Maraşlıyan bayrağı devralıyor. 2002 yılında şirketimize katılıp adım adım kariyer basamaklarını çıkarak CEO’luk görevine yükselen Şant Maraşlıyan, şirketimizin bundan sonraki yolculuğuna liderlik edecek” diye konuştu. Şant Maraşlıyan, Flo Group’ta Ayakkabı Ürün ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

