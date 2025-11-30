PAPA LEO XIV. HAZRETLERİ’NİN ERMENİ PATRİĞİ KADASETLİ SAHAK II. HAZRETLERİ’NE HİTABI

Mesih’te sevgili kardeşim,

Zât-ı Âlînizi ziyaret etmek, özellikle de seleflerimi, değerli hatıraları gönüllerde yaşayan müteveffa Patrikler Şnorhk ve Mesrob II. Hazretleri’nin ağırladığı bu kutsal mekânda ziyaret etmek benim için büyük bir sevinçtir. Sizleri selamlarken, yakın zamanda beni ziyaretiyle onurlandıran Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II. Hazretleri’ne de, aynı şekilde İstanbul ve Türkiye’deki tüm Ermeni Apostolik cemaatine, episkoposlara ve pederlere de kardeşçe selamlarımı iletmek isterim.

Bu ziyaret, Ermeni halkının tarih boyunca -çoğu zaman trajik koşullar içinde- ortaya koyduğu cesur Hristiyan tanıklığı için Allah’a şükretmek üzere bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda Ermeni Apostolik Kilisesi ile Katolik Kilisesi’ni giderek daha yakın bağlarla birleştiren kardeşçe ilişki için de Rab’be derin şükranlarımı yükseltmek istiyorum. İkinci Vatikan Konsili’nin hemen ardından, Mayıs 1967’de Katolikos Khoren I. Hazretleri, Roma Episkoposu ile barış öpücüğünü paylaşmak üzere ziyarette bulunan ilk Doğu Ortodoks Kilisesi Patriği olmuştur. Yine hatırlıyorum ki Mayıs 1970’te Katolikos Vazken I. Hazretleri, Papa Paulus VI. ile birlikte bir Papa ile bir Doğu Ortodoks Patriği arasında imzalanan ilk ortak bildiriyi kaleme almış ve inananları, birliği teşvik etmek amacıyla, Mesih’te kardeş olduklarını yeniden keşfetmeye davet etmiştir. O tarihten bu yana, Allah’ın lütfuyla, Kiliselerimiz arasındaki “sevgi diyaloğu” bereketli bir şekilde gelişmiştir.

İlk ekümenik Konsil’in 1700. yıldönümünde, ziyaretim İznik İman İkrarı’nı kutlamak için bir fırsat sunmaktadır. Bu ortak havarisel imanımızdan güç alarak, ilk yüzyıllarda Roma Kilisesi ile kadim Doğu Kiliseleri arasında mevcut birliği yeniden kazanmalıyız. Ayrıca ilk Kilise’nin deneyiminden esinlenerek, tam birliği yeniden kurmalıyız; bu birlik asimilasyon ya da hâkimiyet anlamına gelmemekle beraber; tam tersine, Kiliselerimizin Allah Baba’nın yüceliği ve Mesih’in bedeninin inşası için Kutsal Ruh’tan almış olduğu armağanların karşılıklı olarak paylaşılması demektir (Bkz. Efesliler 4:12). Katolik Kilisesi ile Doğu Ortodoks Kiliseleri arasındaki Ortak Uluslararası Teolojik Diyalog Komisyonu’nun verimli çalışmalarına, Papa Jean Paul II’nin Ut unum sint (no. 95) genelgesinde arzu ettiği gibi, tam bir birlik modelini “elbette, birlikte” arayarak, bir an önce yeniden başlayabilmesini umut ediyorum.

Birlik yolunda yürürken, bizden önce giden ve bizi çevreleyen “büyük bir tanıklar kalabalığı” vardır (İbraniler 12:1). Ermeni geleneğinin azizleri arasında, ölümünün 850. yıldönümünü yakın zamanda andığımız 12. yüzyılın büyük Katolikosu ve şairi Nerses Şnorhali’yi özellikle hatırlamak isterim. O daima Kiliseleri barıştırmak için yorulmadan çalışmış ve Mesih’in “hepsi bir olsun” (Yuhanna 17:21) yönündeki duasını gerçekleştirmeye çabalamıştır. Aziz Nerses’in örneği bize ilham versin; duası tam birlik yolunda bizi güçlendirsin!

Zât-ı Âlînizin sıcak karşılaması için teşekkür ederken, Hristiyan birliği gibi kutsal bir dava uğruna tüm yüreğimle çalışmaya devam edeceğimi temin ederim. Bu göksel armağanı açık bir kalple kabul edelim ki, Müjde’nin gerçeğine daha ikna edici tanıklar ve Mesih’in tek Kilisesinin misyonuna daha iyi hizmetkârlar olalım.

