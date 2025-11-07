Ermenistan, 2025 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nın şarkısını ve klibini tanıttı

Ermenistan’ın 2025 yılı Çocuk Eurovision temsilcisi Albert, yarışmada seslendireceği Brave Heart (Cesur Yürek) adlı şarkısını ve klibini tanıttı. Ermenistan Kamu Televizyonu’nun açıklamasına göre şarkı, hayal etme gücünü korumaya ve içsel ışığı kaybetmemeye çağrı yapıyor.

Brave Heart, insanların sık sık hayal kurmayı unuttuğu bir dünyada yaşamın rengini yeniden hatırlatma mesajı taşıyor. Albert, “Kim cesursa, kalbiyle öndedir” dizeleriyle, insanlara kalplerini dünyaya açma cesareti göstermeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Henüz beş yaşında şarkı söylemeye başlayan Albert, birçok uluslararası yarışmada sahne aldı. Müzik dışında resimle de ilgilenen genç sanatçı, yaratıcı süreçlerinde yapay zekâ tabanlı dijital uygulamalardan da yararlanıyor. Bu ilgi, şarkının klibinin konseptine de ilham vermiş.

Bu yıl Ermenistan’ın sunduğu klip, animasyon film formatında hazırlanmış olup yarışma tarihinde bir ilk olarak kayda geçti. Klibin bazı sahneleri canlı çekimlerle birleştirildi. Uzun yıllardan sonra Ermenistan, yarışmaya bu kez lirik bir baladla katılıyor.

Klibin yapımında besteci Lilit Navasardyan, söz yazarı Anita Khachverdyan, senarist ve proje yaratıcısı Davit Tserunyan, karakter tasarımcısı Sirarpi Chibukhchyan, animatörler Arman Berberyan ve Vilen Gayfejyan, görüntü yönetmeni Suren Tadevosyan yer aldı. Yapım sürecinde geleneksel çizim teknikleriyle birlikte yapay zekâ destekli yenilikçi bilgisayar programları da kullanıldı.

Ermenistan heyeti başkanı Davit Tserunyan, “Bu yıl yarışmaya duygusal ve güçlü bir baladla katılıyoruz. Uzun süredir böyle bir tarzla temsil edilmemiştik. Şarkının derin anlamını en iyi yansıtacak fikir Lilit Navasardyan’ın Brave Heart çalışması oldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum,” dedi.

Şarkının klibi, iki dünyanın zıtlığını anlatıyor: Biri sevgi ve ışıkla dolu Albert’in gezegeni, diğeri ise hayal kurma yetisini yitirmiş yetişkinlerin yaşadığı karanlık ve renksiz bir dünya. Albert, “hayal yıldızını” yanına alarak yetişkinlerin dünyasına gider ve onlara yeniden hayal etme gücü vermeye çalışır.

Çocuk Eurovision 2025, 13 Aralık’ta Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te “United by Music” (Müzikle Birleşmiş) sloganıyla gerçekleştirilecek. Ermenistan’ı temsil eden Albert, yarışmada 05 numarayla sahneye çıkacak.

https://ermenihaber.am/culture/12177/