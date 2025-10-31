Ermenistan’da ortalama yaşam süresi 77.5 yıl, kadınlarda ise 81’e kadar çıkıyor

Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi’ne bağlı “Heratsi” Ulusal Sağlık Araştırmaları Merkezi’ne göre, Ermenistan’da ortalama yaşam süresi 77.47 yıl, kadınlarda ise 81 yıla kadar ulaşıyor.

Birleşmiş Milletler’in öngörüsüne göre, 2050 yılına kadar dünyadaki her altı kişiden biri 65 yaş ve üzeri olacak. Bu oran, 2019 yılına kıyasla önemli bir artışı ifade ediyor; o dönemde her on bir kişiden biri yaşlıydı.

Rapor, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte tüm sektörlerin yeni gerçeklere uyum sağlamak zorunda kalacağını belirtiyor; iş gücü piyasalarından ve finansal sistemlerden sağlık hizmetlerine, tüketici ürünlerine ve konut politikalarına kadar.

Çalışabilir nüfusun azalması, iş gücü eksikliğine, ücret artışlarına ve otomasyon ile yapay zeka tabanlı teknolojik çözümlerin daha yaygın biçimde kullanılmasına neden olabilir.

Dünyanın birçok ülkesinde olağanüstü uzun ömür örnekleri kaydediliyor. Yaşam süresi en yüksek 25 ülkenin 16’sı Avrupa’da. Listenin başında Monako yer alıyor: ortalama yaşam süresi 86.5 yıl, kadınlarda ise 88 yılın üzerinde.

BM verilerine göre, nüfusun yaşlanması küresel bir sorun haline gelmiş durumda ve son on yıllarda giderek daha görünür hâle geliyor. Bu süreç, dünyanın tüm bölgelerinde ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili ciddi sonuçlar doğuruyor.

