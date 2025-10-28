Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretinin logosu ve sloganı ilan edildi

HYETERT – Vatikan Basın Ofisi, Papa XIV. Leo’nun 27 Kasım – 02 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan’a yapacağı Apostolik Seyahatlerin logolarını ve sloganlarını yayınladı.

Vatikan Basın Ofisi, sırasıyla 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye ve 30 Kasım-02 Aralık’da Lübnan’a yapılacak olan Papa XIV. Leo’nun Apostolik Seyahatlerinin logolarını ve sloganlarını bugün yayınladı.

Türkiye için logo ve slogan

Papa, ilk olarak İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü için Türkiye’ye gelecek. Başkent Ankara, İstanbul ve İznik (İlk Kilise Konsilinin düzenlendi yer) şehirlerini ziyaret edecek.

Türkiye’ye Apostolik Ziyaret’in logosu bu önemli yıldönümünü yansıtıyor. Logoda, Asya ile Avrupa’yı buluşturan Çanakkale Köprüsü, Tanrı ile insanlık arasındaki köprü olan Mesih’i simgelemekte ve bir daire içinde yer almaktadır.

Vatikan Basın Ofisi, köprünün altında dalgaların vaftiz sularını ve İznik Gölü’nü çağrıştırdığını açıkladı. Logonun sağında 2025 Jübile Haçı, sol üstte ise Kutsal Üçlü’yü temsil eden üç iç içe geçmiş halka bulunmaktadır.

Bu logo, Aziz Pavlus’un Efesliler’e yazdığı mektuptan (4:5) alınan “Tek Rab, tek inanç, tek vaftiz” sloganını yansıtmaktadır.

Vatikan Basın Bürosu, “Daire, Tanrı’nın birliğini; köprü, halkları birleştiren tek inancı; dalgalar ise Tanrı’nın çocuklarına yeni bir hayat veren vaftizi simgeliyor. Bu, Doğu ile Batı arasında kardeşlik ve diyalog kurmaya davet ediyor.” dedi.

Kaynak: Vatican News