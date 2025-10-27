Papa XIV. Leo’nun Türkiye Programı açıklandı

HYETERT- Papa XIV. Leo’nun 27-30 Kasım tarihleri arasında yapacağı Türkiye ziyaretinin programı belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre Papa 27 Kasım Perşembe günü saat 12:30’da Ankara’ya varması bekleniyor. Resmi karşılama sonrası Anıtkabiri ziyaret edip Cumhurbaşkanlığına geçiyor.
Papa XIV. Leo’nun programı şu şekilde:
27 Kasım Perşembe 2025
ROMA – ANKARA – İSTANBUL
07:40 Roma/Fiumicino’dan uçakla ayrılış
12:30 Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı’na varış
RESMI KARŞILAMA
13:30 ANITKABİR ZİYARETİ
14:10 Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda KARŞILAMA TÖRENİ
14:40 CUMHURBAŞKANINI ZİYARET
15:30 YETKİLİLER, SİVİL TOPLUM VE DİPLOMATİK TOPLUM İLE TOPLANTI
Papa Hazretlerinin Hitabı
17:20 Ankara’dan Ayrılış
17:35 Esenboğa Uluslararası Havalimanı’ndan uçakla İstanbul’a hareket
19:00 İstanbul Atatürk Havalimanı’na varış
Cuma 28 Kasım 2025
İSTANBUL – İZNİK – İSTANBUL
09:30 Kutsal Ruh Katedrali’nde EPİSKOPOSLAR, RAHİPLER, DİYAKOZLAR, KUTSAL KİŞİLER VE PASTORAL ÇALIŞANLARLA TOPLANTI
Papa Hazretlerinin Hitabı
10:40 YOKSULLARIN KÜÇÜK KIZ KARDEŞLERİ HUZUREVİ’Nİ ZİYARET
Papa Hazretlerinin Selamlaması
14:15 Helikopterle İznik’e transfer
15:30 Antik Aziz Neophytos Bazilikası’nın arkeolojik kazıları yakınında EKÜMENİK DUA
Papa Hazretlerinin Konuşması
16:30 Helikopter ile İstanbul’a transfer
18:30 EPİSKOPOSLARLA ÖZEL TOPLANTI
Apostolik Delegasyon
29 Kasım 2025 Cumartesi
İSTANBUL
09:00 SULTAN AHMET CAMİİ ZİYARETİ
09:45 YEREL KİLİSELER VE HRİSTİYAN CEMAAT LIDERLERI ILE ÖZEL TOPLANTI
Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ndeki
15:30 Aziz George Patriklik Kilisesi’nde DOXOLOJİ
Papa Hazretlerinin Selamlaması
15:50 BARTHOLOMEOS I HAZRETLERİ İLE TOPLANTI VE ORTAK DEKLARASYONUN PATRİKLİK SARAYINDA İMZALANMASI
17:00 “Volkswagen Arena”da KUTSAL AYİN
Papa Hazretlerinin Konuşması
30 Kasım Pazar 2025
İSTANBUL
09:30 ERMENİ APOSTOLİK KATEDRALİ’NDE DUA ZİYARETİ
Papa Hazretlerinin Selamlaması
10:30 Aziz George Patrikhane Kilisesi’nde İLAHİ LİTURJİ
Papa Hazretlerinin Konuşması
12:30 EKÜMENIK KUTSAMA
13:00 Ekümenik Patrikhane’de I. BARTHOLOMEOS HAZRETLERİ İLE ÖĞLE YEMEĞİ
14:15 İstanbul Atatürk Havalimanı’nda VEDA TÖRENİ
14:45 Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a uçakla hareket
İlk yorum yapan siz olun