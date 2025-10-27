Papa XIV. Leo’nun Türkiye Programı açıklandı

HYETERT- Papa XIV. Leo’nun 27-30 Kasım tarihleri arasında yapacağı Türkiye ziyaretinin programı belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre Papa 27 Kasım Perşembe günü saat 12:30’da Ankara’ya varması bekleniyor. Resmi karşılama sonrası Anıtkabiri ziyaret edip Cumhurbaşkanlığına geçiyor.

Papa XIV. Leo’nun programı şu şekilde:

27 Kasım Perşembe 2025

ROMA – ANKARA – İSTANBUL

07:40 Roma/Fiumicino’dan uçakla ayrılış

12:30 Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı’na varış

RESMI KARŞILAMA

13:30 ANITKABİR ZİYARETİ

14:10 Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda KARŞILAMA TÖRENİ

14:40 CUMHURBAŞKANINI ZİYARET

15:30 YETKİLİLER, SİVİL TOPLUM VE DİPLOMATİK TOPLUM İLE TOPLANTI

Papa Hazretlerinin Hitabı

17:20 Ankara’dan Ayrılış

17:35 Esenboğa Uluslararası Havalimanı’ndan uçakla İstanbul’a hareket

19:00 İstanbul Atatürk Havalimanı’na varış

Cuma 28 Kasım 2025

İSTANBUL – İZNİK – İSTANBUL

09:30 Kutsal Ruh Katedrali’nde EPİSKOPOSLAR, RAHİPLER, DİYAKOZLAR, KUTSAL KİŞİLER VE PASTORAL ÇALIŞANLARLA TOPLANTI

Papa Hazretlerinin Hitabı

10:40 YOKSULLARIN KÜÇÜK KIZ KARDEŞLERİ HUZUREVİ’Nİ ZİYARET

Papa Hazretlerinin Selamlaması

14:15 Helikopterle İznik’e transfer

15:30 Antik Aziz Neophytos Bazilikası’nın arkeolojik kazıları yakınında EKÜMENİK DUA

Papa Hazretlerinin Konuşması

16:30 Helikopter ile İstanbul’a transfer

18:30 EPİSKOPOSLARLA ÖZEL TOPLANTI

Apostolik Delegasyon

29 Kasım 2025 Cumartesi

İSTANBUL

09:00 SULTAN AHMET CAMİİ ZİYARETİ

09:45 YEREL KİLİSELER VE HRİSTİYAN CEMAAT LIDERLERI ILE ÖZEL TOPLANTI

Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ndeki

15:30 Aziz George Patriklik Kilisesi’nde DOXOLOJİ

Papa Hazretlerinin Selamlaması

15:50 BARTHOLOMEOS I HAZRETLERİ İLE TOPLANTI VE ORTAK DEKLARASYONUN PATRİKLİK SARAYINDA İMZALANMASI

17:00 “Volkswagen Arena”da KUTSAL AYİN

Papa Hazretlerinin Konuşması

30 Kasım Pazar 2025

İSTANBUL

09:30 ERMENİ APOSTOLİK KATEDRALİ’NDE DUA ZİYARETİ

Papa Hazretlerinin Selamlaması

10:30 Aziz George Patrikhane Kilisesi’nde İLAHİ LİTURJİ

Papa Hazretlerinin Konuşması

12:30 EKÜMENIK KUTSAMA

13:00 Ekümenik Patrikhane’de I. BARTHOLOMEOS HAZRETLERİ İLE ÖĞLE YEMEĞİ

14:15 İstanbul Atatürk Havalimanı’nda VEDA TÖRENİ

14:45 Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a uçakla hareket

Kaynak: CET – Katolik Ruhani Reisler Kurulu