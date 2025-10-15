ÖDÜLLÜ YARATICI YARIŞMA

HYETERT – Amrots Ulusal Kalkınma Vakfı, Ermeni ulusunun dayanıklılığını, kültürel mirasını ve yaratıcı özgürlüğünü desteklemek amacıyla fikirler geliştiren ve hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bugün, “Amrots” Vakfı sizi yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz “Tsil 2025” adlı yarışmaya katılmaya davet ediyor.

“Tsil”, Ermeni gençleri için tasarlanmış bir platformdur. Amacı, Ermeni diline olan ilgiyi artırmak, gençlerin hayal gücünü ve üretkenliğini teşvik etmek, aynı zamanda Dünya Ermenileri arasında yaratıcı gençlik ağı oluşturmaktır.

2025 yılı yarışmasının teması “Benim adım, benim ülkem” olup, Ermenistan ve diasporadaki genç Ermenileri vatan ve aidiyet duygularını kendi benzersiz bakış açılarıyla keşfetmeye davet ediyor. Her katılımcıya, ülke kavramını anlama, yorumlama ve yaratıcı bir şekilde ifade etme özgürlüğü sunuyor.

Katılın

Hikayelerinizi bize – Doğu Ermenice, Batı Ermenice veya herhangi bir dilde – gönderin. Yarışma, ikamet ettikleri yerden bağımsız olarak 14-17 yaş arası tüm Ermeni gençlere açıktır. Ermenice konuşmayan Ermeni gençler, kendilerine doğal gelen dilde katılım sağlayabilirler.

Yarışma Kategorileri

Yaratıcı Yazım – Kendinizi düz yazıyla ifade edin (2.000 kelimeye kadar)

Çizgi Roman: Hikayenizi çizimlerle anlatın (10-15 sayfa uzunluğunda)

Afiş Tasarımı – Vizyonunuzu bir afişle paylaşın.

“Yaratıcı Yazım ve Görsel Sanatlar kategorisi için başvurular buradan doldurulabilir:

Başvuruyu doldurmak için

Diğer Lehçe kategorisi için başvurular buradan doldurulabilir:

Başvuruyu doldurmak

Yarışma kurallarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Kurallar

TEMALAR

Dil

Ermeni dilinin düşünsel ve kültürel boyutu

Ermeni dilinin kullanımının yaygınlaştırılması

Dilin saflığını korunması

Ermenice iletişim kültürünü güçlendirme

Değerler

Medeniyet ve toplumsal değerler

Etnopsikoloji

Ulusal semboller

Kültürel ifade biçimleri

Başvuru tarihleri Başvuru dönemi: Yarışma başladı ve başvurular 31 Ekim’e kadar kabul edilecek (başvuru formu Vakfın ve Tsil programının Facebook sayfaları ve web sitesinde bulunacak) Kazananların açıklanması: 25 Aralık’a kadar her kategoride ilk üçe girenler açıklanacaktır. Ödül töreni: Yarışma ödül töreni, Şubat 2026’da Newmag Winter Fest kapsamında gerçekleştirilecektir.



Kaynak: Amrots National Delopment Foundation