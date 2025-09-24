İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Trump ile ne görüştü? CNN TÜRK’e konuştu ‘Türkiye’ iddiasına yanıt verdi

İstanbul Rum Patriği Bartolomeos, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmüştü. CNN TÜRK Programcısı Hakan Çelik’e konuşan Fener Rum Patriği, Netanyahu yönetimini hedef aldı. “İsrail Hristiyanlardan oluşan köyü vurdu yok etti, Gazze’de çok az Hristiyan kaldı.” dedi. “Türkiye’yi ABD Başkanı’na şikayet etti” iddiası hakkında da konuşan Bartolomeos, “Yalan, Trump ile Türkiye’deki Hıristiyanların durumunu görüştük.” diye konuştu. İşte o özel röportaj…
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/istanbul-rum-patrigi-bartholomeos-trump-ile-ne-gorustu-cnn-turke-konustu-turkiye-iddiasina-yanit-verdi-2339225
