ERVAB Eğitim Komisyonu Çalışıyor

HYETERT – ERVAB çatısı altında kurulan ve düzenli olarak toplanan Eğitim komisyonu 22 Eylül 2025 tarihinde, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Gomidas Salonu’nda 16. kez bir araya geldi. Basınla paylaştıkları bilgiye göre toplantıda gündeme alınan konular şöyle:

1-Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Patrikhanemize yapacağı ziyaret öncesi toplantıda bakana iletilmek üzere konular belirlenmiştir.

2- Eğitim öğretim yılı başı itibariyle okullarımızdaki toplam öğrenci, öğretmen, idari personel ve hizmet personeli sayılarının tablosu derlenmiştir.

3- Eğitim Komisyonu altında planlanan çalışma gruplarının oluşturulması konusunda komisyon üyelerinin fikirleri dinlenmiş, öncelikli olan grup belirlenmiştir. Buna göre “ Ölçme ve Değerlendirme Grubu“, okullarımızdaki başarı ve performansın istatistiki değerlendirmesi ve sonuçları ve bunların ERVAB Eğitim Komiyonunda değerlendirilmesini sağlayacak grup olarak çalışmaya başlayacaktır.

4- Müfredat çalışması konusunda da son güncel durumu gözden geçirilmiştir.