Paşinyan Kilise’ye savaş açtı: “Bekâret yeminini bozmuşsa…”

Bir çocuğun varlığı durumunda II. Karekin’in ‘bekâr bir ruhani’ olarak kabul edilemeyeceğini belirten Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi’ne bağlı bir birey olarak bu durumu ‘ruhani güvenliğe tehdit’, ülke lideri olarak ise ‘ulusal güvenliğe tehdit’ olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Başbakanın, son günlerde bu konu hakkında art arda sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu kaydedildi.

“KİLİSE DEĞİL, HALK SEÇSİN”

Kafkasya merkezli yayın yapan OC-Media’da Arshaluys Barseghyan imzasıyla çıkan habere göre, Eçmiyazin merkezli Kilise, iddialara resmi bir yanıt vermedi.

Yalnızca bazı din adamları bireysel açıklamalarda bulundu. Aynı gün Kilise yetkilileri toplandı ve yakın zamanda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bu gelişmeden sadece birkaç gün önce, Paşinyan yine tartışma yaratacak bir çıkışta bulunmuş ve “Ermeni devleti, Tüm Ermeniler Katolikosu’nun seçimi konusunda belirleyici bir söz hakkına sahip olmalı” demişti. Ayrıca Katolikos adaylarının ‘dürüstlük denetiminden’ geçmesi gerektiğini savunmuştu.

‘PEDOFİLİ’ SUÇLAMASI

Paşinyan’ın Kilise’ye yönelik çıkışları, İncil’den alıntılarla harmanlanarak sosyal medya üzerinden devam etti. Bu alıntılardan biri şöyleydi:

“Rabbim, düşmanlarım yüzünden doğruluğunla beni yönet; ağzında doğruluk olmayanların önünde bana dosdoğru bir yol aç.”

29 Mayıs’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Paşinyan, kiliseleri, “depo haline getirildiler” sözleriyle eleştirmişti. Ardından hem kendisi hem eşi Anna Hakobyan ve iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’nden bazı isimler, din adamlarını bekâret yeminini bozmak ve ‘pedofiliyle’ suçladı.

KUTSAL MEKANDA ARBEDE

Bu açıklamaların ardından kilise ile hükümet arasındaki gerilim fiziksel çatışmaya dönüştü. Pazar günü, kuzeydeki Şirak bölgesinde 10. yüzyıldan kalma Marmashen Manastırı’nın rahibi Paren Petrosyan’ın bir Facebook paylaşımı olayların fitilini ateşledi.

Paylaşımda Petrosyan, Başbakan’ın destekçileri veya ‘uygunsuz ifadeler’ kullananların manastıra gelmesi durumunda, onları “son derece kaba bir şekilde dışarı atacağını” yazdı. Ayrıca bu kişileri “Paşinyan’ın ideolojileriyle kafayı bozmuş kişiler” olarak tanımladı.

Buna karşılık, Pashinyan destekçisi Gnel Sargsyan da bir Facebook paylaşımı yaparak Pazar günü manastıra gidip mum yakacağını duyurdu. Paylaşımda rahip Petrosyan’a ağır hakaretler eden Sargsyan, polisi de etiketleyerek tehditkâr ifadeler kullandı.

Manastıra yaptığı ziyareti canlı yayınlayan Sargsyan’ın, rahipler ve diğer Kilise destekçileriyle tartıştığı ve küfür ettiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

BUZLAR BİR TÜRLÜ ERİMİYOR

Hükümet ile kilise arasındaki soğukluk, 2020’deki İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’ndan sonra belirginleşti.

Savaşın ardından Katolikos II. Karekin, Paşinyan’ın istifasını isteyen çağrılara katılmıştı.

Nisan 2023’te bu çağrısını yineleyen Karekin’e yanıt olarak Paşinyan, “Kilise siyasi faaliyet yürütecekse, Ermenistan demokratik bir ülke, buna göre hareket ederiz,” demişti.

Cumhuriyet Gazetesi