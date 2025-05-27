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Patrik Sahak II Hazretleri Onuruna Konser

2025-05-27

Kadasetli Patrik Sahak II (Maşalyan) Hazretlerinin, 22 Haziran 2025 tarihinde, Amerika Birleşik Devletlerinin doğu bölgesine gerçeklestireceği ziyareti kapsamında, Amerika Ermeni Kilisesi Doğu Piskoposluğu önderliginde 27 Haziran 2025, Cuma günü akşam 7’de bir konser düzenlenmiştir. Amerika Doğu Başpiskoposu Mesrop Parsamyan’ın da hazır bulunacağı konser, halka açık olacaktır.

Konsere katılacak olan sanatçılar;

Alvard Mayilyan

Sami Merdinian

Hayk Arsenyan

Narek Arutyunian

Sahan Arzruni

Joao Kouyoumdjian

Suliman Tekalli

Caitlin Sullivan

Yezu Elizabeth Woo

Biletlerinizi asagidaki telefon ve e-mail adreslerinden temin edebilirsiniz. Giris 30$.

Zivart Balikjian (201) 417-2220

ZIVARTB at OPTONLINE dot NET

Germaine Adil (917) 288-2747

GERMAINET at AOL dot COM

LINDA ARAZ BERENSON (201) 805-4743

BERENSONL at AOL dot COM

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