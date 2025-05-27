Patrik Sahak II Hazretleri Onuruna Konser

Kadasetli Patrik Sahak II (Maşalyan) Hazretlerinin, 22 Haziran 2025 tarihinde, Amerika Birleşik Devletlerinin doğu bölgesine gerçeklestireceği ziyareti kapsamında, Amerika Ermeni Kilisesi Doğu Piskoposluğu önderliginde 27 Haziran 2025, Cuma günü akşam 7’de bir konser düzenlenmiştir. Amerika Doğu Başpiskoposu Mesrop Parsamyan’ın da hazır bulunacağı konser, halka açık olacaktır.
Konsere katılacak olan sanatçılar;
Alvard Mayilyan
Sami Merdinian
Hayk Arsenyan
Narek Arutyunian
Sahan Arzruni
Joao Kouyoumdjian
Suliman Tekalli
Caitlin Sullivan
Yezu Elizabeth Woo
Biletlerinizi asagidaki telefon ve e-mail adreslerinden temin edebilirsiniz. Giris 30$.
Zivart Balikjian (201) 417-2220
ZIVARTB at OPTONLINE dot NET
Germaine Adil (917) 288-2747
GERMAINET at AOL dot COM
LINDA ARAZ BERENSON (201) 805-4743
BERENSONL at AOL dot COM
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