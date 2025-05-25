Rüyaların Çağrısı-Eklopsi 1″ Gutenberg etiketiyle raflardaki yerini alıyor

Katia Haviters’in fantastik edebiyattaki ilk romanı Rüyaların Çağrısı– Eklopsi 1, İnkılap Kitabevi çatısı altında yer alan Gutenberg markasıyla raflardaki yerini aldı.

Fantastik kurgu tutkunlarını bambaşka bir evrende, gizemli bir kehanetin tam ortasında sürükleyici bir yolculuğa çıkaran eser, Eklopsi evreni serisinin de ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.

Gutenberg Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan Katia Haviters’in fantastik edebiyattaki ilk romanı Rüyaların Çağrısı– Eklopsi 1, sıradan bir bilim insanı olan Dorian’ın her yıl katıldığı gizemli Porta Malikânesi davetinde başlayan ve onu bilinmeyen bir gezegene değil kendi içsel karanlığına sürükleyen bir macerayı konu alıyor. Dorian, kehanetleri rüyalarında görmeye başlarken, Eklopsi gezegeninde kime güveneceğini bilemediği bir ortamda hayatta kalmak ve felaketi önlemek için mücadele veriyor.

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan kurgusu, merak duygusunu sürekli diri tutan anlatımı ve sürükleyici atmosferiyle Rüyaların Çağrısı – Eklopsi 1, fantastik edebiyata yeni bir soluk getiriyor.

Katia Haviters, serinin ilk kitabıyla okuru gizem, macera ve kehanetlerle dolu bir evrene davet ediyor. Rüyaların Çağrısı – Eklopsi 1, fantastik edebiyat okurları için heyecan verici bir başlangıç sunuyor.

Arka kapak

Dorian, sakin bir kasabada sıradan bir hayat süren bir bilim insanıdır. Ancak her yıl düzenlenen gizemli Porta Malikânesi daveti, bu yıl ona bilinmeyen bir dünyanın kapılarını açar. Gözlerini tavan arasındaki bir odada, yaralı halde açtığında öğrendiği gerçek, hayatını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir: Dorian’ın rüyaları. Çözülmesi gereken kadim bir kehanetin anahtarıdır.

Bu rüyalar onu Eklopsi adındaki bir gezegene, yaklaşan bir felaketin tam ortasına sürükler. Dorian, gezegenin kaderini değiştirebilecek tek kişidir. Ancak kime güvenebileceğini bile bilemezken peşine düştüğü sırlar onu kurtuluşa mı yoksa karanlığa mı sürükleyecek? Dorian bilinmezliklerle dolu bu yolda karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilecek mi, yoksa kaderi ona ihanet mi edecek?

İlk romanıyla fantastik edebiyata güçlü bir giriş yapan Katia Haviters, Rüyaların Çağrısı- Eklopsi serisi ile okuyucuyu bilinmeyen gezegenlere, kadim sırlarla örülü bir serüvene sürüklüyor.

Gutenberg Yayınevi, Katia Haviters, Rüyaların Çağrısı-Eklopsi 1, 248 sayfa, İstanbul, 2025.

Genel yayın yönetmeni Gülşen İşeri

Editör Mustafa Kayalar

Kapak tasarım Ekin Başak Akgül

Sayfa tasarım Aynur Altınel

https://magazinname.com/ruyalarin-cagrisi-eklopsi-1-gutenberg-etiketiyle-raflardaki-yerini-aliyor-h59818.html