Amerikan Bord Kütüphanesi’nin “Nadir Yayınlar” koleksiyonu erişime açıldı.

HYETERT – American Research Institute in Turkey’e [Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü] (ARIT) bağlı Amerikan Bord Kütüphanesi’nin parçası olan ve yaklaşık 65.000 görseli içeren “Nadir Yayınlar” koleksiyonu, Salt ve ARIT iş birliğiyle erişime açıldı.

Salt Araştırma American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) Arşivi’ne eklenen koleksiyon, “Avedaper” [Müjdeci] gazetesinin Ermenice ve Ermeni harfleriyle yazılmış Türkçe baskılarının yanı sıra Osmanlı Türkçesi, Rumca, Karamanlıca kitap, kitapçık ve broşürleri içeriyor. ABCFM’nin eğitim ve kültüre yaklaşımına ışık tutan yayınlar, Osmanlı coğrafyasında çok az yazılı iz bırakmış Protestan topluluklara dair bilgileri de gün yüzüne çıkarıyor.

ABCFM’nin İstanbul’daki yayınevinin 1857-1933 yıllarında bir dizi hâlinde yayımlayıp dağıttığı bu kaynakların kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları, “Endangered Archives Programme” [Tehlike Altındaki Arşivler Programı] kapsamında British Library tarafından desteklenmiştir.

“Avedaper” gazetesi editör kadrosu | Editorial staff of the newspaper “The Avedaper”

Salt Araştırma, ABCFM Arşivi | Salt Research, ABCFM Archive

Kaynak: SALT Online https://www.facebook.com/saltonline.tr