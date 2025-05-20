Son Dakika | Papa Leo’nun Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu!

Pınar Tarcan Solak

Katoliklerin yeni dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Leo’nun Türkiye ziyaretiyle ilgili ayrıntılar Pazar günü yapılan yemin töreni için Vatikan’a giden Patrik Bartholomeos’un davetiyle netleşmeye başladı.

Milliyet.com.tr/ Vatikan merkezli kar amacı gütmeyen haber ajansı Zenit.org’un haberine göre 19 Mayıs 2025’te, Ekümenik Patrik Bartholomeos, Vatikan’daki Apostolik Saray’da Papa 14’üncü Leo ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Papa’nın 18 Mayıs’ta resmi olarak Katolik Kilisesi’nin liderliğini devralmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Protokol çerçevesinde gerçekleşen bu görüşme, aynı zamanda iki kadim kilise arasındaki birliği güçlendirme vizyonunu taşıyordu. Bartholomeos, Papa Francis ile yıllarca sürdürdüğü yakın iş birliğini hatırlatarak, yeni Papa ile de benzer bir ilişki kurmayı umduğunu ifade etti.

TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN YENİ TARİH

Habere göre görüşmenin en çarpıcı sonucu, Papa 14’üncü Leo’nun 2025 sonunda Türkiye’ye yapacağı ziyaretin duyurulması oldu.

Bu ziyaret, İlk İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleşecek. Hem Ortodoks hem de Katolik Kiliseleri için ortak bir tarihsel miras olan bu konsil, Hıristiyan dünyasının birliğini simgeliyor. Merhum Papa Francis, Mayıs ayında İznik’e gelmesi bekleniyordu. Vatikan merkezli ajansın ifadeleriyle “Papa’nın ilk yurtdışı gezisi için Türkiye’yi seçmesi, iki kilise arasındaki diyalogun ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.”

BARIŞ İÇİN ORTAK VİZYON

Görüşmede, teolojik diyaloğun yanı sıra küresel sorunlar da ele alındı. Barışın inşası, çevresel sürdürülebilirlik ve ihtiyaç sahiplerine pastoral destek gibi konular, iki liderin ortak öncelikleri arasında yer aldı.

Patrik Bartholomeos, Papa Francis ile yaptığı ondan fazla buluşmayı ve ortak bildirileri hatırlatarak, bu vizyonun 14’üncü Leo ile devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

KARŞILIKLI HEDİYELER

Görüşmenin sonunda, iki lider arasında sembolik hediyeler takdim edildi. Patrik Bartholomeos, Papa’ya Aynaroz Dağı’nda yapılmış bir Meryem Ana Odigitria ikonasını, Aynaroz tütsüsünü ve kendi yayınlarından bazılarını hediye etti. Papa 14’üncü Leo ise, her iki kilisenin de kutsal saydığı İsa’nın Vaftizi sahnesini tasvir eden sanatsal bir eseri Bartholomeos’a sundu.

BÜYÜKELÇİ ÇOMOĞLU ÜLGEN AĞIRLADI

Patrik Bartholomeos, Vatikan’daki görüşmenin ardından Roma’daki diğer önemli duraklara da uğradı. Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen tarafından ağırlandı. Daha sonra Santa Maria Maggiore Bazilikası’na giderek, Papa Francis’in mezarına beyaz güller bırakarak dua etti.

Bu, Bartholomeos’un Papa Francis ile olan kişisel bağını yansıtan duygusal bir an oldu. Günün son durağı ise, genç bir din adamıyken kanon hukuku okuduğu Pontifical Oriental Institute oldu. Altmış yıl sonra bu kuruma bir patrik olarak dönen Bartholomeos, bu ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

‘YENİDEN BAŞLADIK’

Görüşmenin ardından İtalyanca, Yunanca ve Türkçe konuşan Bartholomeos, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yeniden başladık,” diyerek yeni pontifikata olan güvenini ve umudunu ifade etti. Bu basit ama güçlü ifade, iki kilise arasındaki birliğin geleceğine dair umutları yansıtıyor.

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