BİRZAMANLAR YAYINCILIK 20 YILI SERGİSİ AÇILIYOR

Birzamanlar Yayıncılık 2005 yılında “100 Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler” kitabının yayınlanışı ve “Sireli Yeğpayrıs” (Sevgili Kardeşim) sergisinin açılışıyla faaliyete geçti.

Bu yıl bir sergi ve bir dizi etkinlik ile 20. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitliliğe dair yayınlar yapan ve etkinlikler düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık, bu topraklarda yaşamış farklı etnik ve dini grupları bir zenginlik olarak değerlendirdi. Tarihimizin bu yönünün bilinmesinin, daha iyi bir gelecek kurmamıza yardımcı olacağı öngörüsüyle hareket etti.



İsmi “yayınevi” olsa da hiçbir zaman kendisini kitap yayınlamayla sınırlı tutmayan “Birzamanlar”, yirmi yılda yurtiçinde ve yurtdışında onlarca sergi açtı, yüze yakın sunum, konferans düzenledi, sayısız etkinlikte yer aldı.



Birzamanlar Yayıncılık, “Galeri Birzamanlar” adlı, iki sergi salonu bulunan mekânında, yirmi yıllık geçmişini değerlendirirken Türkiye’nin tarihine farklı bir bakış sunan 20. yıl sergisinde sizi de ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

“Tarihimize Farklı Bir Bakış”

Birzamanlar Yayıncılık’ın 20 Yılı Sergisi

22 Mayıs – 13 Eylül 2025

Galeri Birzamanlar

Vali Konağı Cad., No. 23, Kat: 6

Nişantaşı-Şişli / İstanbul

Telefon: 0 (212) 247 19 07