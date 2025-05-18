İznik Konsili’nin 1700. Yıldönümü İstanbul’da Kiliselerarası Tarihi Bir Sempozyumla Kutlandı

HYTERT – Türkiye Kitabı Mukaddes Şirketi, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü anısına Fener’deki tarihi Maraşlı Rum Okulu’nda düzenlenen önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.

”’İznik Konsili’nin Mirası:İnanıyoruz”’ başlıklı bir günlük uluslararası sempozyum yerli ve yabancı 11 konuşmacının yan sıra Türkiye’deki farklı kiliselerin temsilcileri, bilim insanları ve konuya ilgi duyan katılımcılar yer aldı.

Etkinlikte Kiliselerin ruhani önderleri de hazır bulundular. Bunlar arasında; Latin Katolik Kilisesi’nin İstanbul Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro, Ermeni Katolik Cemaati’nin Ruhani Lideri R. Vartan Kazancıyan, Süryani Katolik Kilisesi’nden Patrik Vekili Monsenyör Orhan Çanlı ve Keldani Katolik Cemaati’nin Ruhani Lideri Başpiskopos Monsenyör Sabri Anar vardı. Kitabı Mukaddes Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Rum Ortodoks Kilisesi Metropolit Paisios ve birçok din adamı ile akademisyen de katılım sağladı.

Etkinlik saat 09:00’da, Türkiye Kitabı Mukaddes Şirketi Genel Müdürü Tamar Karasu Mayoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında İznik Konsili’nin 1700. yıldönümünün önemine değindi. Bu sempozyumun, konsilden bugüne kadar olan 1700 yıllık teolojik, ruhani, sosyokültürel ve siyasi süreç arasında bir köprü olacağını belirtti. Bu önemli etkinlik için Maraşlı Rum Okulu’nun kapılarını açan Ekümenik Patrik Bartholomeos’a ve okulun sorumlu müdürüne katkıları için teşekkür etti.

Ardından konuşmacılar sırayla sunumlarını gerçekleştirdiler:

– Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanisi Peder Dimitri Mayoğlu: “Konsil Nasıl Toplandı” başlıklı sunumu ile dönemin genel bir çerçevesini çizerek sonraki konuşmaları daha iyi anlayacak bir zemin hazırladı.

– Pastör İhsan Özbek: “Çarmıhtan İznik Konsili’ne” başlığı altında İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sonrası oluşan ilk kilise topluluklarının 325 yılına kadar yaklaşık üç yüzyıllık süreçte Hristiyan kilisesinin gelişimi, karşılaştığı krizler ve toplumsal-politik etkileşimler ele aldığı bir paylaşım yaptı.

– Episkopos Mons. Massimiliano Palinuro: “İznik Konsili Hakkındaki Mitler ve Yanlış Bilgiler” başlığı ile yaptığı sunumda Konsil’in ileriki dönemlerde yanlış bilgiler ile özellikle islam çevrelerinde ama aynı zamanda Batı dünyasında nasıl bir sürçme taşına dönüştüğünü ve bunun nereden kaynaklandığını anlattı.

– Tarihçi Banu Çelik: “İmparator Konstantin’in İznik Konsili’ndeki Rolü” konulu sunumunda Konstantin’in bu daveti hangi amaç veya motivasyon ile yapmış olabileceği üzerine farklı tezleri değelendirdi.

– Ermeni Patrikhanesi’den Peder Drtat Uzunyan: “Arius ve Athanasius Tartışması”başlıktı konuşmasında İznik Konsili’nde İsa Mesih’in tanrısal doğası ile ilgili yapılan tartışmaları çok net ve anlaşılır bir dille izah etti.

– Genç akademisyen Yeşua Özçelik: “İnanç Bildirgesinin Felsefi Tutarlılığı” başlığı ile Ezeli Doğuş Öğretisinin (Oğul’un ezeli olarak Baba’dan doğması) ve .Enkarnasyon Öğretisinin tutarlı olduğunu savundu. Ayrıca , Ariusçu görüşün felsefi olarak tutarsız olduğuna dair bir argüman sundu.

Ariusçu görüşün felsefi olarak tutarsız olduğuna dair bir argüman sundu. – İsviçre’den Dr. Jonathan Moorhead: “İznik Konsili Öncesinde Teslis Anlayışı” başlıklı sunumu ile Kutsal Kitap’tan ve ilk kilise babalarından alıntılar yaparak Hristiyan inancındaki üçlü birlik kavramının konsilden çok önce de var olduğunu gösterdi.

– Rum Ortodoks Kilisesi’nden Bursa Metropoliti Yuakim Billis: “Ortodoks Kilisesi Perspektifinden İznik Konsili”nü anlattı.

– Süryani Kilisesi’nden Peder Mihail Töre: “İznik Konsili’nin Süryani Kilisesi Üzerindeki Etkisi” üzerine bir sunum yaptı.

Yeşilköy Aziz Stefanos Latin Katolik Kilisesi’nden Rahip Paolo Rafael Pugliese: “Genel Değerlendirme” başlığı ile tüm gün konuşulanları keyifli bir şekilde derledi diyebiliriz.

Almanya’dan Dr. Wolfgang Nestvogel: “İznik Konsili’nin Sonraki Evrensel Konsiller Üzerindeki Etkisi” başlığı ile konferansın son sunumunu yaptı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını Ermeni Patriği II. Sahak gerçekleştirdi. Kitabı Mukaddes Şirketi müdürü Tamar Karasu Mayoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederek, sunulan bildiriler sayesinde İznik Konsili’nin farklı yönlerinin değerlendirildiğini ve katılımcıların bu konular üzerine düşünme fırsatı bulduğunu ifade etti. Patriği II. Sahak yaptığı konuşmada tarih boyunca farklı Hristiyan kiliseleri arasındaki anlaşmazlıkların yol açtığı olumsuz sonuçlara dikkat çekerek, tüm Hristiyanların İsa Mesih’in sevgisinde birleşmesinin önemini vurguladı

Katılımcılar etkinliği büyük ilgiyle izlediler. Ayrıca bireysel sohbetlerde de sempozyumun yüksek kalitesi ve derin anlamı dile getirildi. Etkinlik sonunda tüm konuşmacılara ve katılımcılara hatıra armağanları verildi. Ardından Patrik Hazretleri yenilenmiş okul binasında bir tur attı ve okulun tarihi, restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.