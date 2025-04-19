KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSU MESAJI

“Ey Mesih! İnsanların yaşam ve diriliş kaynağı

dirilişimizin ümidi, yaşam ve kurtuluşumuzun pınarısın.

(İlahi kitabından)

Kilise takvimimizin zirvesi olan Rab İsa’nın görkemli dirilişini bu yıl da kutlamaya eriştik. İman yaşamımız için önem arz eden Rab İsa’nın dirilişi, yılın tüm Pazar günlerine anlam kazandırır.

Resul Pavlus’un “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar, 10:9) mükemmel ifadesinde belirtildiği gibi, İsa’nın dirilişine iman etmek kurtuluşumuzun vaz geçilmez şartıdır.

Kutsal Diriliş Yortusu’nun uyandırdığı Paskalya sevinci o kadar büyüktür ki, kutlama, sanki bir kraliyet düğünüymüşçesine İsa’nın göğe yükselişinin kutlandığı Hampartsum Yortusu’na kadar kırk gün kırk gece sürer. Kırk gün süresince birbirimizi

“KRİSDOS HARYAV İ MERELOTS”

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

diyerek selamlayacağız.

Bu sevgi dolu müjde bir Hıristiyan Ermeninin kulağına ulaştığında, iman dolu yüreğinin derinliklerinden coşku dolu bir haykırış yükselir:

“ORHNYAL E HARUTYUNIN KRİSDOSİ”

KUTLUDUR MESİH’İN DİRİLİŞİ!

Ancak, çoğu zaman dış bezemeler ve geleneklerin, şenlik sofralarının, boyalı yumurtaların, şölenlerin veya görkemli ritüellerin ve seslendirilen görkemli ilahilerin akışına kapılarak Diriliş Yortusu’nun ifade ettiği temel gizemin farkında olmaktan geri kaldığımızı itiraf etmeliyiz. Mesih’in dirilişinin gücünü hissetmiş, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşam gerçeğine derinden inanmış olan Resul Pavlus, sarsılmaz bir imanla Korint’teki kilise imanlılarına mektubunda “Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur” (I. Korintliler, 15:13-14) yazıyordu.

Gerek Resul Pavlus, gerekse çağlar boyunca yaşamış gerçek Hıristiyanlar için Diriliş olayı kurtuluş çapası misali, sonsuz ve gelecek yaşam gerçeğini temel taşı olmuştur. “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (Yuhanna, 11:25-26). İşte aklanmışların görkemli dirilişine layık olmamız için ruhlarımız bu imanla mühürlenir. “Rabbimiz İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’ya iman ediyoruz. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi” (Romalılar, 4:24-25).

Dört günlük ölü Lazarus’un kız kardeşi Marta Rab İsa’nın önünde ağlayarak, ümitsiz bir kedere gark olmuş durumda hayıflanıyordu: “Ya Rab, burada olsaydın, kardeşim ölmezdi”. Rab İsa her sorunu halledecek altın bir anahtarla Marta’nın ve bizlerin bakışlarını ölümden Tanrı’ya yöneltmeyi denemekte: “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” (Yuhanna, 11:25-26).

Rab İsa sadece tarih veya din bilgisi kitaplarından öğrenilecek tarihi bir sima olmayıp, yaşayan ve yaşam veren bir kudrettir. Baharı ve baharın muhteşem çiçeklerle bezenmesini sadece şairlerden duymayız veya tablolardan izlemeyiz. Çiçeklerin kokularını kokladığımız, ağaçların meyvelerini topladığımız gibi, Mesih’in diriliş kudreti daima imanlıların yaşamında var olmaktadır.

İmandan yoksun kalarak Tanrı’yı hoşnut kılmak imkânsızdır. İman körü körüne bir kanaat olmayıp, yeterli delillere dayanarak yaptığımız bir seçimdir. Eğer Tanrı varsa ve yaşamın ve ölümün Yaradan’ı ise, O’na güvenecek, O’nun iradesini yaşamımızın amacı ve anlamı olarak kabul edeceğiz. Yaşamın sahibi Tanrı Mesih’ini diriltmiştir. Ve Mesih’in kabrini boş bıraktığı gibi, bir gün dünyanın tüm mezarlarını boşaltacaktır.

Ruhlarımızda bu muhteşem imanın içimize işlediği ümidi taşıyoruz. Bu ümit, yaşamın tüm zorluklarına karşı koymak için bizleri cesaretlendirirken, dudaklarımız sevinç dolu bir ilahiyi seslendirmekte: “Ya Rab, dirilişine yücelik olsun. Yaşamımın tüm günlerinde Seni yüceltmekten geri durmayacağım”.

Kurban olmuş Kurtarıcı ölülerden dirildi, Ölümün ve cehennemin anahtarları O’nun elindedir ve O “Yaşam, yol ve gerçek”tir. “Ölümüyle ölümü ezdi ve dirilişiyle bize yaşam bahşetti. Sonsuza dek O’na yücelik olsun!

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

KUTLUDUR O’NUN DİRİLİŞİ!

*

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, Patrikliğimize bağlı episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu ve ona bağlı olarak hizmet veren alt komisyonları, Kadınlar Kolu ve Hay Menti Mentor Komisyonu üyelerini, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kolları üyelerini, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kolları üyelerini, İstanbul’daki okullarımızın derneklerinin, spor kulüpleri ile hemşeriler derneklerinin, insanî yardım ve kültür kuruluşlarının üyelerini, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, Patrikliğimizin, hayır ve eğitim kurumlarımızın hayırseverlerini, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Diriliş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patriklik Makamı’nın bekası için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyoruz.

Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla,

PATRİK SAHAK II.

15 Nisan 2025

15236

https://www.facebook.com/photo?fbid=977825204554045&set=a.388050840198154