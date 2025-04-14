Nurhan Çetinkaya Ermenihaber.am’e konuştu: Mahkeme Özcan’ın aleyhine karar alırsa Türkiye’de bir milat olur

5 Nisan 2025 tarihinde CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, “Keşke Ermeni baban 2 saniye erken davransaymış da, sen Öcalan… Keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam…” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve yoğun tepki topladı.

Özcan bu paylaşımında Ermeni kimliğini hakaret unsuru olarak kullandı ve etnik köken üzerinden ayrımcılık yaptı. İstanbullu Ermeni iş adamı, eski Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurhan Çetinkaya’nın avukatı Özcan’a bu paylaşımından dolayı suç duyurusunda bulundu. Böylece Türkiye’de ilk defa bir Ermeni bir belediye başkanına suç duyurusunda bulunmuş oldu.

Ermenihaber.am bu konuyu Nurhan Çetinkaya ile konuştu.

– Tanju Özcan, Ermeni karşıtı açıklamalarda bulundu. Siz de Türkiye’de ilk defa bir Ermeni olarak bir belediye başkanına suç duyurusunda bulundunuz. Türkiye’deki korku ortamına ve birçok tabuya rağmen siz bu kararı nasıl aldınız?

– Evet, eskiden Ermenilerde korku vardı. Benim babam, dedem, amcam, yakınlarım hepsi gerçek isimleri saklardı. Fakat son 20-25 yılda bu daha değişti.

Artık globalizasyon dünyada artık Ermeniler daha rahat kendini ifade etmeye başladı. 24 Nisan’da artık Türkiye’de Ermeni Soykırımı’nı konuşacak hale geldik. Yani her şeye rağmen geldik bunu. Tabuyu hala yırtamayanlar var Türkiye’de. Yani Ermenilerden çok var, hala saklıyorlar. Ben böyle çok açık olunca bana sürekli telefon geliyor. “Abi yapma böyle şeyler, burası hırs hırantı, bak bilmem ne yaptılar falan filan” diye ama beni çok bağlamıyor. Sonuçta yaşadık, gördük. En azından gelecek çocuklarımıza da burada bir şey bırakmamız gerekiyor. Yoksa gelecek biri vuracak, gelsin vursun ne olacak ki? Ölüm nedir yani? Ben ölümden korkmuyorum. Gelsin vursunlar. Ama mesele biz bu coğrafyanın kadim halkıyız. Biz bu coğrafyanın mahsulüyüz. Toprağındaki çıkan domates gibiyiz, salatalık gibiyiz. Ne bileyim marul gibiyiz veya işte kayısı gibiyiz. Yani öyleyiz.

– Sizce Türk mahkemesi yasaya uygun şekilde davranıp Özcan’a ceza verebilir mi?

– Öcalan cevap vermeyecek, Tanju Özcan cevap verecek. Verecektir tabii ki, mutlaka vermesi lazım. Çünkü o çok ırkçılık yapıyor, bundan besleniyor. Suriyelilere çok fazla baskı yaptı, kendi başkan olduğu şehirde. Bundan ilgili mutlaka ki Türk adaleti cevapsız kalmayacaktır.

– Sosyal medyada Türkiye iktidarına ve muhalif CHP’ye yönelik eleştirilerinizle tanınıyorsunuz. Attığınız bu adım için size karşı bir kampanya başlatılmasından korkmuyor musunuz?

– Şimdi ben muhalif olmaktan ziyade gerçekleri konuşan bir insanım. Doğruyu konuşuyorum, asla çekinmiyorum çünkü ben burada yaşıyorum, burada iş yapıyorum, çocuklarım burada okuyor, bir gelecek benim burada olması lazım. Tabii bu ülkede Ermeni olmam dezavantaj çünkü burada bizim 3 bin yıllık tarihimiz var ve ben bu 3 bin yıllık tarihinde buradaki son mahsullerindenim. Biz burada kala kala 40-50 bin kişi kaldık. Ama bazı şeyler korkarak olmuyor, cesur olmak gerekiyor. Aleyhime kampanya tabii ki oluyor, olmaz mı? Bu daha çok muhalefet tarafında CHP’de oluyor.

Evet, CHP, CHP iddia ederken devamı, ben bunu orada işte üye olunca yaşadım. Halen yaşıyorum, görüyorum. Mesela CHP’nin İstanbul’da işte meclis üyesi var.

Bakırköy’de belediye başkanı, baş belediyesinde. Üç dönemdir, ona söylüyorum. O kendi şeyinde, kendi dünya hamasetle uğraşıyor. Yok aradığında, öyle bir şey yok yani. Normalde CHP’nin bu işe karşı çıkması lazım. Kemal Bey otorite partinin başında daha iyi olurdu bu işler gibi düşünüyorum ben. Çünkü Özgür Özal’in bu konuda çok şey yok. Dün Özgür Bey’in Şişli’de bir tingi vardı, Şişli ilçesinde. Şişli ilçesinde hususu 160 bin, yani bunun içinde 30-35 bin Ermeni. Asla Ermenilerle ilgili bir şey konuşmadı. Yani bunu da gördüm ben.

– Mahkeme Özcan’ın lehine karar alırsa ek bir adım yapacak mısınız yoksa kararı kabul mu edeceksiniz?

– Mahkeme Özcan’ın aleyhine karar alabilir. Alırsa o zaman Türkiye’de bir milat olur. Çünkü Türkiye’de insan hakları ve adalet asla yok. Erdoğan’la bu iş yürüyor.

Aslında önemli olan davayı kazanmak değil önemli olan varlığını göstermektir. Ben varlık savaşı verdim ve onu başardım. Şu an benim yaptığım bu.

Bakın son günlerde Erdoğan birine bir Ermeniyi, bir kurulun üyesi yaptı. Sevgili Aram Kuran, Luys Magazin gazetesindeki sahibi, imtiyaz sahibi Aram Bey’i kültür kurulunun başına getirdi, üyesi yaptı. Bu bir çıkıştır. CHP’de bundan asla olmuyor.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/04/14/Nurhan-Çetinkaya-Ermenihaber/302453