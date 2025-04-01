Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu’ndan Duyuru

İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu şükran ve sevinçle ilan eder ki: Vatikan Resmi Gazetesi, 31 Mart 2025 Pazartesi günkü nüshasında, Papa Francesco Hazretleri tarafından kilise kurullarının uzun ve değerli çalışmaları neticesinde Ermeni Katolik Mardin Başepiskoposu İknadiyos Maloyan’ı (1869-1915) aziz olarak kabul ettiğini ve yakın gelecekte resmen ilan edileceğini duyurdu.

31 Mart 2025

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