Ekümenik Patrik’ten Rahatsızlanan Papa Francesco’ya Destek Mesajı

HYETERT- Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos, kısa bir süre önce Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa Francesco Hazretleri’ne içten bir kardeşlik mektubu ile destek verdi.

Patrik Hazretleri, Tanrı’nın yardımıyla Papa’ya hızlı ve tam bir iyileşme ve böylece kutsal ve ağır görevlerine bir an önce dönmesini dilediğini söyledi.

Patrik Hazretlerinin kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup, Papa’nın önümüzdeki ilkbaharda Birinci İznik Ekümenik Konsili’nin 1700. yıldönümünü vesilesi ile Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarete hazırlık amacıyla Vatikan’dan gelen kalabalık heyetin, 18 Şubat 2025 Salı günü Patrikhaneyi ziyareti esnasında, heyetin başkanı Kardinal George Koovakad Hazretleri’ne teslim edildi.

Yakın dostlukları ve kiliselerinin bir araya gelmesi için verdikleri çaba ile örnek bir liderlik sergileyen bu iki değerli Kilise önderinin, bu özel yıldönümünde Paskalya kutlamalarının da aynı tarihe denk gelmesinin bir mihenk olmasını ve bundan sonra bu bayramların ortak kutlanması yönünde fikir birliğinde oldukları biliniyor.