Paşinyan, Almanya’daki Ermeni toplumu ile görüştü

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya’daki Ermeni toplumu ile görüştü.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, onlara Ermenistan’ın karşılaştığı zorluklar ve bunları aşmak üzere atılan adımları sundu.

Ayrıca, Ermenistan Hükümeti’nin iç ve dış poltıkasının önceliklerine ve bölgesel barışı sağlamaya yönelik çabalarına değindi.

Ermenistan başbakanı, buluşmadakilerin devlet yönetim sistemi, reformlar süreci, Ermenistan-Diaspora ilişkileri ve Ermenistan Hükümeti tarafından farklı alanlarda yapılan projelere ilişkin sorularını da cevapladı.

ERMENİ HABER AJANSI