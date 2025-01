‘Καρσί / Karşı İzmir Buluşması’ iki yakadan uzmanları buluşturuyor

Anadolu Kültür, NOUCMAS ve TAVROS ortaklığında, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde (İMM) bir etkinlik gerçekleştirilecek. “Καρσί / Karşı İzmir Buluşması’nda Kuzey Ege’nin kesişen tarihleri, hafızalar, göçleri ve ekolojileri ele alınacak.

Yunancada “Καρσί” ve Türkçede “Karşı” hem “karşı” hem de “karşıt” anlamına geliyor. Ayrıca Türkçedeki “karşılaşma” kelimesinin de kökünü oluşturuyor. Bu proje başlığı, Kuzey Ege Denizi’nin karşı kıyılarında konumlanan sanat toplulukları ve kültür kurumları arasında köprüler kurma ve ilişkiler geliştirme fikrini yansıtıyor.

Anadolu Kültür’den yapılan açıklamada “Bu buluşma, Καρσί / Karşı: Kuzey Ege’de Buluşmalar projemize dâhil olan Türkiye ve Yunanistan’dan sekiz kurumun ilk kez bir araya geleceği bir platform niteliği de taşıyor. Proje sürecinde, bölgeyi geçmişten bugüne şekillendiren pratikleri inceleyerek değişen kültürel ve ekolojik manzaralara nasıl yanıt verebileceğimizi birlikte tartışacağız” dendi.

Açıklamada “Kamusal etkinliğimizde ise Kuzey Ege’deki kültürler arası ilişkilere dair çalışmalarını ve bakış açılarını bizlerle paylaşacak olan Bruce Clark, Angela Melitopoulos & Kerstin Schroedinger ve Hera Büyüktaşcıyan’ı bir dizi konuşma için ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bu proje kapsamında, yereldeki pratikleri kolektif bir çabayla beslemek amacıyla sekiz sanat inisiyatifi karşılıklı ziyaretler için eşleşti: Lesvos Solidarity (Midilli) ile Seyir Derneği (Ayvalık), CARR (Sakız) ile Maquis Projects (İzmir), Photonisos (Samos) ile Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi (Bergama) ve Patmos Ceramic Tiles (Patmos) ile sub (Çanakkale).

Etkinlik 17:30’da başlayacak ve sunumların ardından konuşmacılarla moderasyon eşliğinde bir sohbet gerçekleşecek.

Etkinlik dili İngilizce ancak, Türkçe simültane çeviri sağlanacak.

Program şöyle:

Καρσί / Karşı İzmir Buluşması

17:30 – 17:45 Karşılama Konuşmaları

17:45 – 18:25 Bruce Clark, “No longer a stranger”, Artık yabancı değil (Sunum)

18:30 – 19:10 Angela Melitopoulos & Kerstin Schroedinger, “From a ‘Passing Drama’ to the industries of denial”, “Drama’dan Geçiş”ten inkâr endüstrilerine (Sunum & Gösterim)

19:15 – 19:55 Hera Büyüktaşcıyan, “On Stones, Islands and Palimpsests: An etude on retracing absence within space and memory”, Taşlar, Adalar ve Palimpsestler: Mekânda ve hafızada yokluğun izini yeniden sürmeye dair bir etüt (Sunum & Gösterim)

19:55 – 20:15 Kahve Arası

20:15 – 20:45 Söyleşi

Detaylı bilgi: Καρσί / Karşı: Kuzey Ege’de Buluşmalar

Agos