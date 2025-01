Biden’dan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e Özgürlük Madalyası

Beyaz Saray, Biden’ın Papa’ya ödülünü, dünya genelinde barışı teşvik etme ve acıları hafifletme çabalarını da ele aldıkları bir telefon görüşmesi sırasında verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in “dünyanın dört bir yanında parlayan bir inanç, umut ve sevgi ışığı” olduğunu belirterek, Özgürlük Madalyası takdim etti.

Biden’ın madalyayı cumartesi günü Roma’da başkanlığının son yurtdışı gezisinde Papa’ya bizzat takdim etmesi planlanıyordu ancak Kaliforniya’daki orman yangınları nedeniyle seyahat planlarını iptal etti.

Beyaz Saray, Biden’ın Papa’ya ödülünü, dünya çapında barışı teşvik etme ve acıları hafifletme çabalarını da ele aldıkları bir telefon görüşmesi sırasında verdiğini açıkladı.

Pope Francis, your humility and your grace are beyond words, and your love for all is unparalleled.

As the People's Pope, you are a light of faith, hope, and love that shines brightly across the world.

Today, it was my honor to award His Holiness Pope Francis the Presidential… pic.twitter.com/q4a0DKoSyi

