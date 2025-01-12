Biden’dan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e Özgürlük Madalyası

Beyaz Saray, Biden’ın Papa’ya ödülünü, dünya genelinde barışı teşvik etme ve acıları hafifletme çabalarını da ele aldıkları bir telefon görüşmesi sırasında verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in “dünyanın dört bir yanında parlayan bir inanç, umut ve sevgi ışığı” olduğunu belirterek, Özgürlük Madalyası takdim etti.

Biden’ın madalyayı cumartesi günü Roma’da başkanlığının son yurtdışı gezisinde Papa’ya bizzat takdim etmesi planlanıyordu ancak Kaliforniya’daki orman yangınları nedeniyle seyahat planlarını iptal etti.

Beyaz Saray, Biden’ın Papa’ya ödülünü, dünya çapında barışı teşvik etme ve acıları hafifletme çabalarını da ele aldıkları bir telefon görüşmesi sırasında verdiğini açıkladı.

Pope Francis, your humility and your grace are beyond words, and your love for all is unparalleled. As the People's Pope, you are a light of faith, hope, and love that shines brightly across the world. Today, it was my honor to award His Holiness Pope Francis the Presidential… pic.twitter.com/q4a0DKoSyi — President Biden (@POTUS) January 11, 2025

Bu, Biden’ın başkanlığı süresince bu onuru ayrıcalıklı bir şekilde takdim ettiği tek sefer oldu. Biden’ın kendisi de sekiz yıl önce sürpriz bir törenle dönemin Başkanı Barack Obama tarafından başkan yardımcısı olduğu dönemde bu ödüle layık görülmüştü. Obama’nın iki dönemi boyunca madalyanın bu versiyonunu verdiği tek zaman buydu.

Papa için hazırlanan atıfta, “Yoksullara hizmet etme misyonu hiç sona ermedi. Sevgi dolu bir papaz olarak çocukların Tanrı hakkındaki sorularını sevinçle yanıtlıyor. Mücadeleci bir öğretmen olarak bize barış için savaşmamızı ve gezegenimizi korumamızı emrediyor. Konuksever bir lider olarak farklı inançlara el uzatıyor,” ifadelerine yer verildi.

Biden 20 Ocak’ta görevi bırakmaya hazırlanıyor ve son haftalarda destekçileri ve müttefikleri de dahil olmak üzere önde gelen kişilere onur ödülü verdi.

1980 yılından bu yana en fazla Özgürlük Madalyası veren Başkan Barack Obama olurken, en az ödül Joe Biden tarafından verildi:

Barack Obama, Demokrat 118

Bill Clinton, Demokrat 89

Ronald Reagan, Cumhuriyetçi 86

George W. Bush, Cumhuriyetçi 85

George H. W. Bush, Cumhuriyetçi 41

Jimmy Carter, Demokrat 34

Donald Trump, Cumhuriyetçi 24

Joe Biden, Demokrat 19

Biden 4 Ocak’ta, bazıları uzun siyasi kariyeri boyunca kendisine yardımcı olan bu 19 kişiye Özgürlük Madalyası verdi:

Jose Andres

Jose Andres’in World Central Kitchen’ı dünyanın dört bir yanında doğal afetlerden ve çatışmalardan etkilenen topluluklara büyük ölçekli yardım sağlıyor.

Çalışanlar çoğu zaman kendi hayatlarını da tehlikeye atıyor. İsrail’in nisan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında yedi WCK personeli hayatını kaybetmişti.

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Bono

Bono, efsanevi İrlandalı rock grubu U2’nun solisti ve AIDS ve yoksulluğa karşı öncü bir aktivist.

Ashton Baldwin Carter (ölümünden sonra)

Ash Carter, Biden’ın Başkan Yardımcısı olduğu 2015-2017 yılları arasında Başkan Barack Obama’nın Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hillary Rodham Clinton

Dışişleri Bakanı olarak, büyük bir Birleşik Devletler siyasi partisi tarafından başkanlığa aday gösterilen ilk kadın oldu.

Michael J. Fox

Michael J. Fox, beş Emmy Ödülü ve dört Altın Küre Ödülü kazanmış bir aktör olmasının yanı sıra Parkinson hastalığı araştırma ve geliştirme konusunda verdiği destekle küresel çapta tanınırlığa ulaştı.

Tim Gill

Tim Gill, çalışmaları LGBTQI haklarını ve eşitliğini geliştiren bir girişimci.

Jane Goodall

Dr. Jane Goodall, araştırmaları primatlar ve insan evrimi konusundaki anlayışımızı değiştiren dünyaca ünlü bir primatolog.

Fannie Lou Hamer (ölümünden sonra)

Bayan Fannie Lou Hamer ABD’de ırksal adalet mücadelesini dönüştürdü. Mississippi Özgürlükçü Demokrat Parti’nin kurucularından biri olarak, siyahilerin seslerinin siyasi sistemde dışlanmasına karşı çıktı ve 1965 Oy Hakkı Yasası için zemin hazırladı.

Earvin “Magic” Johnson

Earvin “Magic” Johnson, Los Angeles Lakers’ı beş şampiyonluğa taşıyan efsanevi bir emekli basketbol oyuncusu. Başkanlık için yarıştığı dönemde Biden’ın ateşli bir destekçisiydi.

Robert Francis Kennedy (ölümünden sonra)

Robert Francis Kennedy, ırk ayrımcılığına karşı şiddetle mücadele eden bir Başsavcı ve yoksulluk ve eşitsizliği gidermeye çalışan bir Birleşik Devletler Senatörü olarak hatırlanıyor.

Ralph Lauren

Ralph Lauren, zamansız şıklığı ve Amerikan geleneğini temsil eden bir yaşam tarzı markasıyla moda endüstrisini yeniden tanımlayan bir moda tasarımcısı. First Lady Jill Biden etkinliklerde sık sık onun kıyafetleriyle boy gösterdi.

Lionel Messi

Lionel Messi profesyonel futbol tarihinin en çok madalya kazanan oyuncusu. Kendisi aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi.

William Sanford Nye

Bill Nye, “Bill Nye the Science Guy” olarak nesiller boyu Amerikalı öğrencilere ilham vermiş ve onları etkiledi.

George W. Romney (ölümünden sonra)

George Romney, American Motors Corporation’ın başkanlığını yapmış bir işadamıydı. Eski Utah Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney, oğlu ve Başkan seçilen Donald Trump’ın en güçlü muhafazakâr eleştirmenlerinden biri.

David M. Rubenstein

David Rubenstein, en başarılı küresel yatırım şirketlerinden birini kurduğu The Carlyle Group’un kurucu ortağı ve eş başkanı.

George Soros

George Soros milyarder bir yatırımcı, hayırsever ve Biden’ın müttefiki olan Açık Toplum Vakıflarının kurucusu. Macaristan’ın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Viktor Orbán, Macar asıllı Amerikalı olan Soros’u uzun süredir yüksek sesle eleştiriyor.

George Stevens, Jr.

George Stevens, Jr. ödüllü bir yazar, yönetmen, yazar ve oyun yazarı.

Denzel Washington

Denzel Washington iki Akademi Ödülü, bir Tony Ödülü ve iki Altın Küre kazanmış bir aktör, yönetmen ve yapımcı.

Anna Wintour

Anna Wintour, 1988 yılından bu yana Vogue’un genel yayın yönetmenliğini yürüten ünlü bir İngiliz moda ikonu.

Euronews