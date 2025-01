Patrik Maşalyan’ın Kutsal Doğuş Yortusu mesajı

Ermeni Kilisesi ve toplumu bilindiği gibi İsa Mesih’in doğuşunu 6 Ocak’ta kutluyor. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Yortu vesilesiyle geleneksel mesajını yayınladı. Patrikhane’nin kutlama ve kabul takvimi de belli oldu.

Patrik Maşalyan’ın mesajı şöyle:

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ

Meleklerin Beytlehem’in dağlık vadilerinde söyledikleri ilahiler hala yankılanıyor. Fakat bu kez, onların ilahilerini

dünyanın her bir yanına dağılmış olan Kilise’nin Evlatları seslendiriyor:

“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun,

yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!”

Çobanlar gibi, bizlerin de bu anın heyecanı ve sevinciyle duygulanmış yüzleri, derin bir huşuyla içindedir:

“Kurtarıcı Doğdu.”

İsa’nın doğuşu, bize Tanrı’nın kimliğine ilişkin birçok temel gizemi açıklayan ilahi bir vahiydir. Rab İsa’nın Doğuşu’ndan ışıldayan derin açılımlar Tanrı’nın karakterini tanımamıza ve böylece kime ve nasıl benzememiz gerektiğini yeniden belirlememize büyük ölçüde yardımcı olabilirler. Dolayısıyla Mesih’te açıklanan Tanrı imajı her zaman önümüzde rehberimiz olacaktır.

Öğrencisi Filipus bir gün Rab İsa’dan kendilerine Baba’yı göstermesini ister. İsa’nın vermiş olduğu cevap Tanrı’nın Beliriş Yortusunun tüm mantığını açıklayacak anlamını içerir: “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun? Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir” (Yuhanna, 14:8-12)

Ebedi Tanrı, yarattıklarıyla ilgilenirken zamanın sınırlamaları içinde belirir. Tanrı öngörülmüş zaman ölçütlerini dikkate alarak işler; ne acele eder, ne de gecikir. O’nun aklımızla kavrayamayacağımız kadar üstün, düşüncemiz sınırlarını aşan kendine özgü planları vardır. “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi” (Galatyalılar, 4.4).

Bu dünyanın mükemmel olmadığına dair şikâyetleri ve endişeleri sıklıkla duyuyoruz. Her an savaşlara, masum insanların ıstırap ve kederlerine, adalet ihlallerine, her yerde dökülen kan ve gözyaşlarının tanıkları oluyoruz.

Kutsal Kitap, bu gezegeni mükemmel bir dünyaya dönüştürme zamanının henüz gelmediği cevabını veriyor. Mesih’in ikinci gelişinden sonra insanlığın altın çağı başlayacaktır. Doğal olarak kısa bir yaşam süresine sahip insanoğullarından, planlarını milyarlarca yıllara yayarak hazırlayan Tanrı’nın sabrına sahip olmalarını beklemek zordur. İşte Yahudiler, Mesih’in dünyaya gelerek kurtuluşumuzu gerçekleştirmesi yolundaki peygamberlik öngörülerinin ve vaatlerinin gerçekleşmesini yüzlerce yıl beklemek zorunda kaldılar.

Birçokları, bu dünyada yaşanan trajedileri, sevgi olan Tanrı’yla ve kâinatın her şeye kadir Rabbi ile bağdaştırmakta zorlanırlar. Bazıları ise bu dünyanın kötülükleri ve acıları karşısında bir Tanrı’nın olmadığı veya şayet varsa dahi dünyamızın sorunlarıyla çok ilgilenmediği ve insanı sorunlar bataklığında yolunu kaybetmiş bir durumda yalnız bıraktığı sonucuna varırlar.

Ancak, Tanrı’nın hem zamanın ve dünyanın içinde hem de dışında olduğu Kutsal Kitabın ana öğretilerinden biridir. Rab İsa’nın Beden alma gizemi, Tanrı’nın acılarımıza ortak olduğunu ve asırlık yaralarımıza ve çözümsüz sorunlarımıza kendi uygun gördüğü zamanda ve planladığı yöntemlerle kurtuluşu bahşedeceğini teyit etmektedir. İnsanoğlunun kurtuluşu, insani beceriyle değil, Allah’ın belirişiyle gerçekleşecektir. Bu beliriş gerek dünya tarihinde gerçekleşen Biricik Oğul’un beden alması, gerekse göksel “Söz”ün kişisel yaşamımızda her gün doğuşuyla mümkün olacaktır.

Mesih’in doğuşu, yıldızlardan da yüksekte var olduğu halde engin sevgisiyle harekete geçerek çaresiz bir bebek örneğiyle Beytlehem’in yemliğinde beden almaya razı gelmiş sevgi dolu Tanrı’nın muhteşem hikâyesidir.

Gelin dostlar, karakterimizi düzeltelim ve Beytlehem’in yemliğinde huzur içinde uyuyan beden almış Öz Oğul’un mütevazı görünümünden ilham alarak Tanrı’ya, Göksel Baba’mıza benzeyelim. Ne harika bir manzara!

İsa tarihteki en büyük kişi ve beden almış Tanrı Söz’ü olmasına rağmen çok mütevazı koşullar altında doğdu ve yaşadı. İsa Mesih’te beliren Allah bize alçakgönüllülüğün en iyi örneğini verir. Buna göre gerçek büyüklüğün kişinin ne kadar varlıklı olduğuna değil, başkalarının kurtuluşu için sahip olduklarından ne ölçüde vazgeçebileceğine bağlı olduğunu vurgular.

Her zaman son derece alçakgönüllü ve sade yaşantısı olan Beytlehem’in mütevazı bebeği, otuz yıl sonra Ürdün Nehri’ne geldi ve Vaftizci Yahya tarafından sanki “günahkar” bir kişiymiş gibi vaftiz edildi. Ürdün Nehri’ne vaftiz olmaya gelmiş Mesih’i gören Büyük Yahya’nın duyduğu şaşkınlığını İncil’de öğreniyoruz.

Belki bu alçakgönüllülük örneğinden sonra vicdanımızdan yankılanan Göksel Baba’mızın teşvik edici sesini duyarız: “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” (Markos, 1:11) İnsan yüreği başka alkışlar aramayı reddettiğinde, Tanrısal bu takdirle doyuma ulaşır.

Belirmiş Kurtarıcı’yı Dünya Ermenileri Katolikosu Aziz Nerses Şınorhali’nin duasıyla karşılayalım: “Ey Biricik Oğul, gerçek Tanrı! Alçakgönüllülükle Baba’nın bağrından insanlar arasına indin, Kutsal Bakire Meryem’den beden aldın, kurtuluşumuz için haça gerildin, gömüldün, ölülerden dirildin ve görkemle Baba’nın yanına yükseldin, göğün ve Senin huzurunda günah işledim. Krallığınla geldiğinde Haçın üzerindeyken bağışladığın katil gibi, beni de hatırla, tüm yarattıklarına ve ben pek günahkara merhamet et”. Amen.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ

MÜBAREKTİR MESİH’İN DOĞUŞU

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, Patrikliğimize bağlı episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu ve ona bağlı olarak hizmet veren alt komisyonları, Kadınlar Kolu ve Hay Menti Mentor Komisyonu üyelerini, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kolları üyelerini, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kolları üyelerini, İstanbul’daki okullarımızın derneklerinin, spor kulüpleri ile hemşeriler derneklerinin, insanî yardım ve kültür kuruluşlarının üyelerini, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, Patrikliğimizin, hayır ve eğitim kurumlarımızın hayırseverlerini, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patriklik Makamı’nın bekası için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutluyoruz.

Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

KRİSTOS DZINAV YEV HAYDNETSAV. ORHNİYAL E HAYDNUTYUNIN KRİSTOSİ

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ. MÜBAREKTİR ONUN DOĞUŞU

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla,

PATRİK SAHAK II

Kutlama programı

Yortu vesilesiyle Patrikhane’nin kutlama programı da belli oldu. Program şöyle:

6 OCAK 2025, PAZARTESİ

8 OCAK 2025, ÇARŞAMBA

9 OCAK 2025, PERŞEMBE

Cemaatimiz yönetici ve mensuplarının kabulü,Harutyun Amira Bezciyan Salonu’nda.SAAT 15.30Kardeş kilise ve cemaat ruhani reislerinin kabulü,Patrikhane Salonu’nda.13.30–16.00 SAATLERİ ARASINDABelediye, siyaset ve sivil toplum kurumlarının yöneticilerinin kabulü,Patrikhane Salonu’nda.SAAT 10.00-12.30 SAATLERİ ARASINDA.Cemaat kurumları, kiliseler ve okulların kadın kolları üyelerinin kabulü,Patrikhane Salonu’nda.SAAT 15.00

Agos