Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılış töreninde şıklık yarışı

Alex Akimoğlu

Notre Dame Katedrali’nin ihtişamlı açılış töreninde Fransa’nın First Lady’si ve açılış töreninin ev sahibesi Brigitte Macron ile açılışın en beğenilen kadın figürü olduğunu not ettiğim eski First Lady Carla Bruni Sarkozy, Dior imzalı kıyafetleri ile “Parisli şık kadın” algısına vurgu yapmış oldular

Çıkan bir yangın sonucunda tahrip olan ve beş yıllık restorasyon süreci geçiren Notre Dame Katedrali, ihtişamlı bir törenle kapılarını tekrar halka açtı. Paris’in önemli yapıtlarından biri olan katedralin açılış törenine ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin geçirmekte olduğu siyasal krize bir virgül koyarak moral depolamış oldu.

Avrupa Kraliyet Aileleri mensupları ve bazı devlet başkanlarının hazır bulunduğu açılışta, ikinci kez seçilerek ABD’nin 47. başkanı olarak 20 Ocak’ta göreve gelecek olan Donald Trump da katıldı. Trump’un simgesi haline gelen kırmızı kravatının bu kez, Katolik mezhebi kültüründe kutsal ışığı temsil eden altın renginde olduğu gözlendi.

İngiltere’yi temsilen törene katılan Galler Prensi William, bir süredir dünya basınını ikiye bölen sakallı görüntüsü ile ilgi çekti. Halkla İlişkiler Ajansı Reboot, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucunda Prens’in “Dünyanın en seksi kel erkeği” seçildiğini açıkladı.

Açılışa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin spor giyim tarzında bir tık çıtayı yükseltmiş olduğu gözlenirken, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz dünyanın en zengin adamı Elon Musk ve Monaco Prensi II. Albert mütevazi görüntüleri ile ilgi çeken kişilikler arasında idi.

Fransa, bu tarz etkinliklerde, güçlü kültür birikimi ve estetik anlayışını kullanarak sonuç elde etmeyi bilen bir ülke olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Yıllık 14-15 milyon ziyaretçi sayısı ile Avrupa’nın en çok ziyaret edilen tarihi anıtı olan Notre Dame Katedrali’nin beş yıllık bir aradan sonra tekrar halka açılması küresel bir gösteriye dönüşmüş oldu. Modanın başkenti olarak bilinen Paris, bu kez prestijli markalarını taşıyan davetlileri ile dünya basınına göz kırpmış oldu.

Bruni, özel arşivinde bulunan John Galliano imzalı Dior marka açık gri renkteki mantosu ile hâlâ top modelliğinden herhangi bir şey kaybetmemiş olduğunu gözler önüne serdi.

Canlandırdığı Frida Kahlo rolü ile belleklerimize yerleşmiş olan film yıldızı Salma Hayek’in, koyu yeşil renkteki tayyörü ve şıklığını tamamlayan üç sıra inci kolyesi ile Ladylike akımına uyum sağlamış olduğu gözlendi.

Burjuva kadın imajının Z kuşağının ilgi odağına girmesi ile doğan Ladylike akımı 2024/2025 kış sezonunda hükmünü sürdürüyor.

Notre Dame Katedrali’nin açılış töreninde sahne alan Güney Afrikalı soprano Pretty Yende’nin çiçek motif işlemeli muhteşem tuvaleti yine Dior tasarımı idi.

Beş yıllık onarım sürecinden sonra kapılarını tekrar halka açan Notre Dame Katedrali’nin dini kostümlerini hazırlama görevi ise Fransız tasarımcı Jean Charles de Castelbajak’a verilmişti.

1980’li yıllarda Paris’te doğan ve Jean Paul Gaultier, Claude Montana, Thierry Mugler gibi tasarımcıların başı çektiği “Genç Tasarımcılar” grubundan olan Castelbajak canlı renk kullanımındaki ustalığı ile marka kimliğini oluşturmuştu.

Tasarımcı, açılış töreninde gerçekleştirilen ayine katılan Başpiskopos, papaz ve diğer görevliler için tasarladığı kostümlerle ilgi çekti.

Kırmızı, mavi, yeşil ve altın sarısı renk paletini detay olarak Castelbajak, katedralin vitray çalışmalarından esinlenmiş olduğunu dile getirse de beğeni aldığı kadar sosyal medyada eleştirilere de maruz kaldı. Dini kostümlerde kullanılan motiflerin Google veya Microsoft logolarına benzediğini dile getirenler kadar dışavurumculuk ve kübizm dönemlerinin önemli figürlerinden olan Piet Mondiran’ın eserlerinden esinlenilmiş olduğu da yazıldı.

Açılış töreninin sürprizi ise Louis Vuitton erkek koleksiyonun artistik direktörlük koltuğunda oturan, mülti-sanatçı Pharelle Williams “Happy” şarkısını seslendirmesi ile oldu.

Mutlu hafta sonları…

