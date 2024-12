Yanis Varufakis’in Suriye’den çıkardığı dersler: Emperyalistin düşmanı her zaman anti-emperyalistin dostu değildir

Yunanistan’da Syriza iktidarının ilk maliye bakanı olarak ‘borç esaretine’ isyanıyla tanınan ekonomist, yazar, siyasetçi Varufakis, X’te yayımladığı Suriye makalesinde hem Esad’ı hem de onu deviren ABD destekli cihatçıları kınamak gerektiğini belirtti.

Artı Gerçek – Yanis Varufakis’in X hesabında paylaştığı “Suriye’den dersler: Emperyalistin düşmanı her zaman anti-emperyalistin dostu değildir” başlıklı makalede şu analizleri yaptı:

“15 Ağustos 2021’de Kabil’deki ABD kuklası rejim düştüğünde, ABD emperyalizminin yenilmiş olmasından duyduğum rahatlamayı ve aynı zamanda Afganistanlı kadınların cihatçı Taliban’ın elinde çekecekleri acılardan duyduğum dehşeti dile getirmiştim.

Lessons from Syria: An imperialist’s enemy is not always an anti-imperialist’s friend

On 15th August 2021, when the Kabul US-puppet regime fell, I expressed relief that US imperialism was defeated and, simultaneously, horror at what the women of Afghanistan were about to suffer…

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) December 10, 2024