Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’nın Onur Konuğu Prof. Dr. Daron Acemoğlu

HYETERT – 08 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle Nobel Ödülünü alan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 13 Aralık’ta yeniden İstanbul’da olacak.

Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla, 13 Aralık Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’ adlı konferansta konuşacak. Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı panelde bir konuşma yapacak.



Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliği yapacağı konferans, ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Haliç Kongre Merkezi’ndeki konferansın açılış konuşmasını TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Konferansa katılım ücretsiz olup, başvurular www.formsisliatasehir.com adlı web sitesi üzerinden yapılabilecek.