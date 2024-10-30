Doç. Dr. Talar Vartanoğlu Aktokmakyan’a Ödül

HYETERT – Ermeni Toplumu genç cerrahlarından Doç. Dr. Talar Vartanoğlu Aktokmakyan 27 Ekim günü “Genç Tıp Doktorları” ödülüne layık görüldü.

Genç doktor, İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu (ÎREF) tarafından, 19. yüzyılın önemli hekimlerinden Marko Pitsipios Paşa’nın anısına, Galata Rum İlkokulu’nda düzenlenen törende ödülünü Ekümenik Patrik Bartholomeos’un elinden aldı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: ”Bu değerli ödülü almak benim için büyük bir onur. Sağlık alanında yaptığımız çalışmaların takdir görmesi, toplumun sağlığına katkı sunma çabamızı güçlendiren en önemli motivasyonlardan biri. Bana bu ödülü layık gören ÎREF ailesine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler!”

Doç. Dr. Talar Vartanoğlu Aktokmayan kimdir?

1989 doğumludur. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2013 yılında mezun olmuştur. İhtisasını Genel Cerrahi Uzmanı olarak İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 2019 yılında tamamlamıştır.

İş Deneyimlerini sırasıyla; Van Muradiye Devlet Hastanesi, Acil Hekimi olarak, Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı olarak, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı olarak, Medical Park GOP Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı olarak, İstinye Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi olarak edinmiş, halen Surp Prgiç Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak hizmet vermektedir.

Uzmanlık alanları; Meme Cerrahisi, Endokrin Cerrahiler (Tiroid, Paratiroid, Adrenal), Obezite ve Diyabet Cerrahileri, Anorektal Bölge Hastalıkları Cerrahileri (Anal fistül, fissür, hemoroid), Laparoskopik Cerrahiler (Safra kesesi, Kasık fıtığı), Onkolojik Cerrahiler (Kolorektal, Mide) ve Fıtık Cerrahileridir.