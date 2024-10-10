David Stepanyan: Bu gelişmenin, Ermenistan-Türkiye normalleşmesi yönünde oluşturulan yapay engellerin ortadan kalkmasına büyük katkısı olacaktır

Mayis Alizade Independent Türkçe için Ermeni uzman David Stepanyan ile konuştu

Mayis Alizade

BDT ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının 8 Ekim’de Moskova’da yapılan toplantısında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İran ile sınır geçiş noktasının kontrolünün Rus askerlerinden alınıp Ermenistan askerlerine verilmesi üzerinde anlaşma sağladığını, ayrıca Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarının önümüzdeki dönemde korunmasında ülkesinin askerlerinin de katkıda bulunması yönünde önemli adım atıldığını belirtti. Olağanüstü durumların yaşanmaması halinde, Rus askerlerinin 2 yıl sonra Ermenistan topraklarını tamamen terk etmesi bekleniyor.

Başbakan Paşinyan ile Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin arasında varılan bu anlaşmanın, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini etkileyip etkilemeyeceğ ile ilgili, Ermenistan Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsü kıdemli uzmanı David Stepanyan Independent Türkçe’ye değerlendirmelerde bulundu.

David Stepanyan: Bu gelişmenin, Ermenistan-Türkiye normalleşmesi yönünde oluşturulan yapay engellerin ortadan kalkmasına büyük katkısı olacaktırhttps://t.co/I3J8qFimNk pic.twitter.com/D47G2pgQmX — Independent Turkish (@TurkishIndy) October 10, 2024

“Hiçbir kuşkuya mahal vermeden ülkemizin güvenliğini güçlendirmeye hizmet ediyor”

Ermenistan-İran sınırı geçiş noktasının 1 Ocak 2025’ten itibaren Ermenistan askerlerinin kontrolüne verilmesi ve Ermenistan askerlerinin Türkiye-Ermenistan sınırlarının korunmasında Rusya askerleriyle birlikte görev yapacak olmasını değerlendiren David Stepanyan, “Bence Ermenistan Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarları açısından olumlu gelişmeler. Zira bu durum, ülkemizin güvenliğini güçlendirmeye hizmet ediyor. Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırında Rus askerlerinin bulunması, Soğuk Savaş döneminin kalıntısıdır. Bilindiği üzere Soğuk Savaş 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla sona ermiştir. Ancak buna rağmen, NATO üyesi Türkiye ile artık tarihe kavuşmuş SSCB’nin bir parçası olan Ermenistan sınırındaki Rus askerleri kalmıştır. Geçmişin kalıntılarının ortadan kaldırılması gerekir. Bu yönde yürüdüğümüzü memnuniyetle ifade ediyorum. Bence büyük olumsuzlukların yaşanmaması durumunda, iki yıl sonra Ermenistan’da sadece Rus sınır görevlileri değil, Rus askeri de kalmayacak. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti, eskinin kalıntılarına ihtiyaç duymamaktadır” dedi.



“Ermenistan’ın kendi sınırları üzerinde hakimiyet kurması olumlu bir gelişme”

“NATO üyesi olan Türkiye ile ilişkilerimiz ise asla Türkiye-Rusya ilişkileri çerçevesinde düzenlenmiyor” diyen Stepanyan, “Gelişmeleri olumlu değerlendirirken, son olayların Ermenistan-Türkiye normalleşmesini de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Ermenistan-Türkiye sınırında Rus askerlerinin bulunmasının normalleşme sürecini olumsuz etkilediğinden yüzde 100 eminim” dedi.

David Stepanyan, sözlerine şunları ekledi:

Azerbaycan, bu ilişkilerin normalleşmesini istemiyor ve kendi çıkarlarını sınırların kapalı tutulmasında görüyor. Bunu Rusya da istemiyor. Çünkü normalleşmiş Ermenistan-Türkiye ilişkileri ve açılmış sınırlar, Rusya’nın sadece Ermenistan’da değil, Güney Kafkasya’nın tamamındaki çıkarlarına darbe indirecektir. Bu bakımdan Ermenistan’ın kendi sınırları üzerinde hakimiyet kurması olumlu bir gelişmedir ve bu gelişmenin, Ermenistan-Türkiye normalleşmesi yönünde oluşturulan yapay engellerin ortadan kalkmasına büyük katkısı olacaktır.

https://www.indyturk.com/node/746661/türki̇yeden-sesler/david-stepanyan-bu-gelişmenin-ermenistan-türkiye-normalleşmesi