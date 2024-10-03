Start Up Dergisinin kapağında Rina Onur Şirinoğlu

HYETERT – Türkiye’nin yükselen girişimcilik ruhunun bir ürünü, Capital ve Ekonomist dergilerini yaratan ekip tarafından, girişimcilik ekosisteminde yer alan önemli oyuncuların da katkılarıyla hazırlanan Nisan 2014’den bu yana yayın hayatında olan START UP dergisi Eylül-Kasım 2024/42 sayısında Rina Onur Şirinoğlu’nu konuk ediyor.

Spyke Games kurucu ortağı ve CEO’su Rina Onur Şirinoğlu ile yapılan söyleşiden ”2. kez dünya devi yaratacağız” sözünü alıntılayarak kapağına taşıyan dergi, Mayıs 2019’da da Rima’yı ekosistemin en etkili 30 iş kadını arasında göstermişti.

Mobil oyun şirketi Spyke Games yaklaşık 4 yıl önce eski Peak Games ve Zynga temelli bir ekip tarafından hayata geçirildi.

2021 yılında Rina Onur Şirinoğlu (CEO), Remi Onur (COO), Barkın Başaran (CPO), Fuat Coşkun (CTO) ve Mithat Madra (CMO) tarafından İstanbul’da kurulan Spyke Games, mobil oyunlar geliştiriyor. Şu an yaklaşık 70 kişilik bir ekiple faaliyetlerini sürdüren Spyke Games’in geliştirdiği oyunlar arasında ise Royal Riches, Blitz Busters ve Tile Busters yer alıyor.