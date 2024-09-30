Eçmiadzin Katedrali, 12 yıl sonra yeniden ibadete açıldı (FOTO)

M.S. 301-303 yıllarında inşa edilen Eçmiadzin Katedrali, 12 yıl süren yenileme çalışmalarının ardından yeniden kutsanarak 29 Eylül 2024’te Varaga Kutsal Haçı bayramında ibadete açıldı. Katedralin yeniden kutsanması 27 Eylül 2024 akşamı gerçekleştirildi.

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin’in riyasetinde 29 Eylül’de bir gün önce kutsanmış Myuron ile Eçmiadzin Katedrali’nin Kutsal Masası kutsandı, ardından zaten yeniden kutsanmış olan Katedral’de “Hayr Mer” duasının okunduktan sonra Kutsal ve Ölümsüz bir Ayin yapıldı.

Ayine Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan, Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, üst düzey yetkililer, farklı ülkelerdeki Ermeni diyakosluklarının din adamları, farklı kiliselerin temsilcileri, hacılar hazır bulundu.

Surp Eçmiadzin Ana Makamı’nın, yapım tarihi ve mimari çözümünün benzersizliğiyle Hıristiyan dünyasındaki ilk tapınak olması dikkat çekicidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/30/Eçmiadzin-Katedrali-12-yıl-sonra-yeniden-ibadete-açıldı/286369