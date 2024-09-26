Urfa’da Kilise olduğunu biliyor muydunuz?

Yüzyıllar boyuncu farklı din ve inanç biçimlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da günümüzde bir kilise olduğunu ve aynı zamanda bu kilisede gönüllü olarak bir pastör yani papazın görev yaptığını biliyor muydunuz?

Barışın, huzurun ve medeniyetlerin beşiği olan Şanlıurfa’da 2019 yılında faaliyete geçen Mor Afram Urfa Kilisesi Derneği Başkanı ve aynı zamanda Urfa Kilisesi Pastörü olan Sayın Eyüp Badem ile bir söyleyişi gerçekleştirdik.

Gelip hep birlikte Şanlıurfa’nın İlk Süryani geleneğinden gelen Mor Afram Kilisesi Pastörü Eyüp Badem’e ile yapmış olduğumuz söyleyişi de bazı sorular sorduk.

İşte almış olduğumuz o cevaplar…Değerli dostlar, herkese merhabalar.

Bugün sizlere Mor Afram Kilisesi, aynı zamanda Şanlıurfa’da bir ilk olan kilise ve papaz Efendi’yi tanıtacağız.Gelin hep birlikte bakalım ne yapıyorlar. Hristiyan âleminin ve özellikle Şanlıurfa’da Süryani geleneğinin devamı olan Mor Afram Urfa Kilisesi Derneği Başkanı Pastör Eyüp Badem’le birlikteyiz.

-Efendim merhabalar.

Merhabalar.

-Nasılsınız? İyisiniz?

Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Urfa, özellikle Hz. Ömer döneminden sonra Müslümanlığı kabul ettikten sonra burada Müslümanlar burada hakim kılınıyor, hakimiyeti ele alıyorlar. Tabi burada yine Şanlıurfa’da Hristiyan alemine, Hristiyan dinine mensup olan insanlarımız var. Süryani geleneğinden gelen insanlarımız var. Burada son olarak siz bu derneği kurdunuz.

En başta Eyüp Badem kimdir? Pastör Eyüp Badem kimdir? Kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız?

Peki, Eyüp Badem, pastör olmadan önce Müslüman mıydı?

Yok, ben ateist bir insandım.

Sonradan?

Evet, sonradan oldum.

Evet, sonradan Hristiyan oldunuz.

Evet.

Derneği ne zaman kurdunuz?

Derneği 2019 yılında kurduk. Şu anda derneğimiz faaliyetlerine devam ediyor.

Evet, devam ediyor. Dernek üyeleriniz var.

Evet. Peki burada özellikle şu anda biz küçük de olsa bir kilisedeyiz, ayin yaptığınız bir yerdeyiz. Burada ayin günleriniz hangi günler? Ne zaman bir araya geliyorsunuz?

İbadet günlerimiz pazar günleri. İbadet ihtiyacı olan insanlar pazar günleri buraya gelerek ibadet ve dualarını yapıyorlar.

Peki Müslümanlar buraya gelebilir mi? Kapınız herkese açık mı?

Şanlıurfa bir hoşgörü, medeniyetler şehri. Herkese kapımız açık, İnsanlar gelebilirler, Onu da iftihar ediyoruz. Urfa gerçekten kadim bir şehir ve insanlığın burada yeşerdiği, kardeşliği, barışın, sevginin, hoşgörünün Urfa’da olduğu çok güzel bir şehir.Dolayısıyla burada bin yıldır Müslüman-Hristiyan birlikteliği yaşamı devam etmiştir. Bu kadim şehrimizde dinler hep birbiriyle hoşgörü içinde yaşamıştır. Dolayısıyla biz de bu hoşgörüyü Müslümanlardan görüyoruz ve bununla bir memnuniyetle devam ettiriyoruz.Peki şunu soracaktım. Özellikle Urfa’da buraya gelip Hristiyan olduğunu ifade eden insanlar var mı? Size mesela sizlerle sohbet eden insanlar var mı? Sayı olarak ne kadar? Kaç kişi var?

Yani sayı olarak bir sayı veremem. Ama baya bir sayımız var. İşi olmayanlar pazar günleri geliyor, burada ibadetini yapıyor. Ve ondan sonra gidiyorlar, işine devam ediyorlar, günlük yaşantısına devam ediyorlar.

Peki siz Urfa Mor Afram Kilisesi pastörüsünüz. Mor Afram kimdir? Bundan kısaca bahseder misiniz?

Mor Afram, Aziz Afram demektir. Mor Afram savaş çıktığı zaman Diyarbakır’a gidiyor. 18 yaşında. Dayısı ile birlikte, daha sonra Urfa’ya geliyor. 18 yaşında ölene kadar da burada yaşamına devam ediyor.

Kaçıncı yüzyıl bu dedikleriniz?

Üçüncü yüzyılda. 1700 yıl önce. Mor Afram buradaki, Urfa’daki o samimi müminlerin Allah’la olan diyalogundan dolayı çok etkilenerek, güzel bir ilim yeriymiş Urfa’da.

Evet, dernek olarak. Ve hem de mezarını buraya naklettik ve onun anısını yaşatıyoruz. O, Urfa’daki kadim tarihinin bir tanığı olarak. Çünkü o yüzyıllarda eğitim hemen hemen yoktu ama burada eğitim vermek istedi. Dolayısıyla o Süryanilerden kalan Urfa’nın kendi öz evladı olarak sevdiği, bağrına bastığı Afram’ın mezarını, müzesini burada oluşturduk. Sayın Eyüp Badem, burada özellikle Mor Afram’ın ruhuna ithafen burada bir anıt mezar yaptıklarını ifade ediyor. Kendilerinin bu sevgiyle burada gelip, hem onun hem de ruhuna dua ettiklerini ifade ediyorlar.

Bu herhalde az önce bahsetmiş olduğunuz Mor Afram’ın mezarı ve ruhuna ithafen, burada sizin yapmış olduğunuz hem mezarlığının hem de aynısından bir müze tarzında. Değerli dostlar, görüyorsunuz 1960 yılında Şanlıurfa’da yıkımı gerçekleşen, Yakup Kalfa okulu yapılmadan önce burada bir Süryani manastırı vardı. Yani buradaki Yakup Kalfa Okulu yapmadan önce burada bir Süryani manastırı vardı. Tabi orada, özellikle okul yaptıktan sonra mezar ortada kaybolmuş. Bizlerde burada bir mezar yaparak hem ismini hem de ruhuna ithafen burada gerçekleştirdik.

Mor Afram’ın kilisesini Süryani geleneğine bağlı olarak diyebilir miyiz, tabi misiniz?

Evet, Süryanilerle birbirimize bağlıyız. Çünkü biliyorsunuz komşumuz olan Mardin’de çok sayıda Süryani manastırı, kilisesi, papaz başta olmak üzere birçok din alimi de orada var. Hani oradan yakın olması hasebiyle burada etkilemiş olabilir. Yani burada Süryaniler çok fazla, Urfa’da da Süryaniler var. Ondan dolayı bir etkileşim içindeyiz.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’da bir Mor Afram Kilisesi açılışı yapılmıştı hatırlıyorsanız.

O şahıs aynı şahıs mı?Evet. Aynı şahıs, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde İstanbul’da Mor Afram Kilisesi diye yeni bir kilise inşa edildi. Açılışını da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Onu da dua ile anıyoruz burada. Önderliğini yapıyor. Türkiye’deki hoşgörünün oluşumunda Cumhurbaşkanımızın çok katkıları var.

Mor Afram, Urfa Kilisesi Pastörü Sayın Eyüp Badem ile röportajımız devam ediyor. Ve de aynı zamanda bir dernek olarak yapmış olduğumuz sosyal faaliyetler var. Bunlardan da kısaca bahseder misiniz?

Biz Urfa’da deprem olduğu zaman Adıyaman’da, Pazarcık merkezli depremde, Adıyaman’dan bizi aradılar. Dediler ki, biz hepimiz enkaz altında kalmışız, gelin bize yardıma. Biz Urfa’dan Hilti, demir kesme makası, diğer aletlerle beraber Adıyaman’a gittik. Dört gün enkazdan insanlar çıkardık. Hem vefat edenlerin cenazelerini çıkardık. Ondan sonra geldik buraya, depremzedeler için aşevi açtık. Burada bulunan depremzedelere her konuda yardımcı olduk.

Son olarak Mor Afram Urfa Kilisesi olarak bizleri tanımak isteyen herkese kapımız açık gelip çayımızı kahvemizi içerek sohbet edebilirler ve aynı zamanda dernek olarak faaliyetlerimiz son sürat devam edecektir.

https://www.kulis.tv/urfa-da-kilise-oldugunu-biliyor-muydunuz/21420/