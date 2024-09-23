Papa, Paskalya’nın tüm Hıristiyanlarla birlikte kutlanması konusunda kendisinden kesin bir çözüm istendiğini itiraf etti

HYETERT- “Pasqua Together 2025” (Birlikte Paskalya 2025) adlı ekümenik grup 19 Eylül Perşembe sabahı Vatikan’daki Papa Francis tarafından kabul edildi. Birkaç gün önce de Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından İstanbul’da kabul edilmişlerdi.

Grup, her iki Hıristiyan liderden de gelecek yıl Paskalya (Diriliş – Kıyam) Bayramı’nın ortak kutlanmasının bir istisna olmaktan çıkarılıp tüm Hıristiyan Kiliseleri için düzenli bir uygulama haline getirilmesini talep etti. Böylece İsa Mesih’in Dirilişi’nin 2000. yıldönümünün kutlanacağı 2033 yılında yaklaşan İkinci Kurtuluş Binyılı’na hazırlık olarak birliğe doğru bir adım daha atılmış olacağını söylediler.

“Pasqua Together 2025”

“Pasqua Together 2025” girişimi, yaklaşan bu olağanüstü yıldönümü göz önünde bulundurularak doğmuştur. 2025 yılında hem Gregoryen hem de Jülyen takvimlerinde Paskalya tarihi çakışacak, yani hem Batı hem de Ortodoks Kiliselerinden Hıristiyanlar Paskalya’yı aynı gün kutlayacak. Ayrıca, Büyük İman Duası’nı (Credo) ilan eden ve Paskalya tarihini de ele alan Birinci İznik Ekümenik Konsili’nin 1700. yıldönümü de anılacak.

Papa’nın bu kabul esnasında konuklarına hitaben yaptığı konuşmayı aşağıda okuyabilirsiniz:

Sevgili kardeşlerim,

Sizleri Aziz Pavlus’un sözleriyle selamlıyorum: “Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun” (Rom.1:7). Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Kurt Koch’u selamlıyor ve sözleriniz için teşekkür ediyorum.

Sizler farklı hizmet gruplarını ve toplulukları temsil ediyorsunuz: öncelikle mensup olduğunuz Hıristiyan mezhepleri, ardından Sivil Hizmet Grupları ve son olarak da sizleri bir araya getiren 2033’te kutlanacak olan İkinci Kefaret Binyılı’na ve diğer benzer girişimlere hazırlık eylem alanlarını.

Pasqua Together girişimi tüm bu alanlarda ortak projeler yürütmektedir. Sizleri kutluyor ve devam etmeniz için teşvik ediyorum. Gerçekten de, bu alanlardaki kararlılığınız, 2025’in önemli fırsatının boşa geçmesine izin vermemenize kesinlikle yardımcı olacaktır. Katolik Kilisesi için olağan bir Jübile yılı olan gelecek yıl, Paskalya kutlamaları tüm Hıristiyanların takvimlerinde aynı zamana denk gelecektir. Bu önemli işaretle birlikte, ilk İznik Ekümenik Konsili’nin kutlanmasının 1700. yıldönümünü de anacağız. Bu konsil, İnancımızın Temelini ilan etmenin yanı sıra, o zamana kadar farklı gelenekler ortaya çıktığı için Paskalya tarihi konusunu da ele almıştır.

Birden fazla vesileyle, benden bu konuya bir çözüm bulmam istendi, böylece Diriliş Günü’nün ortak kutlanması artık bir istisna olmaktan çıkıp ilke haline gelebilir. Bu nedenle, bu yolculuğa kendini adamış olanları sebat etmeye ve ortak bir anlaşma arayışında her türlü çabayı göstermeye, kardeşlerimiz arasında daha fazla bölünmeye yol açabilecek her şeyden kaçınmaya teşvik ediyorum.

Ancak her şeyden önce, bizi meselenin özüne geri götürecek bir düşünceyi herkesle paylaşmak istiyorum: Paskalya bizim kendi inisiyatifimizle ya da şu veya bu takvime göre gerçekleşmez. Paskalya, Tanrı “dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi, öyle ki O’na iman eden hiç kimse mahvolmasın, sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna3:16) diye gerçekleşti. Tanrı’nın önceliğini, ilk adımı atmış olduğunu unutmayalım. Kendimizi kendi fikirlerimize, planlarımıza, takvimlerimize ya da “bizim” Paskalya’mıza kapatmayalım. Paskalya Mesih’e aittir! Dahası, her zamankinden daha fazla onun öğrencisi olmak için lütuf dilememiz, izlememiz gereken yolu bize gösterenin O olmasına izin vermemiz iyi olur. Bir gün Petrus’a yaptığı izinden gitme davetini alçakgönüllülükle kabul etmeli ve insanlar gibi değil, Tanrı gibi düşünmeliyiz (bkz. Mk 8:33).

Bu nedenle, İsa Mesih’i önümüzde tutarak, çağrısı için minnettar olarak ve dünyanın iman etmesi için birlik içinde onun tanıkları olmaya istekli olarak, birlikte düşünmeye, paylaşmaya ve planlamaya çalışalım ( Yuhanna 17:21). Birlikte yürümemiz gerekir. Bunu yapmak için, Diriliş mesajını bu kutsal şehirden başlayarak tüm dünyaya duyuran Havariler gibi Yeruşalim’den başlamamız bize yardımcı olacaktır. Ayrıca bugün Barış Prensi’ne dönerek bize esenlik vermesi için dua edelim.

Sevgili kardeşlerim, Rab sizi kutsasın ve yaptıklarınız için ödüllendirsin. Bu toplantı için size teşekkür ediyorum. Sizin için dua ediyorum ve lütfen benim için de dua etmeyi unutmayın.

Kaynak: ZENİT