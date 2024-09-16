Sibil ve Hrant Dink Çocuk Korosu’nun Yeni Klibi‘Pari luys (Günaydın)’ Yayında!

HYETERT – Ermenice popüler müziğin dünya çapında tanınan ismi Sibil, ‘Pari luys (Günaydın) ’ adlı yeni şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu. Tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanan şarkı, Ermeni kültürünün dünya çapında tanıtılmasını misyon edinen Sibil ve Hrant Dink Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.

Ünlü Ermeni şarkıcı Sibil, tüm insanlığa kötülükle baş etmede iyiliğin gücünü hatırlatmayı amaçlayan “Pari Luys” isimli yeni şarkısını Hrant Dink Çocuk Korosu ile seslendirdi. “Günaydın dileyelim ki iyilik kazansın” sloganıyla, seslendirilen “Pari Luys”, Doğa Ana’nın insanlığa sunduğu eşsiz renk ve kokuları hatırlatıyor. İnsanlığın git gide daha nobran olduğu bu süreçte şarkı, nehirlerin akışı, çiçeklerin kokusu, ormanların hışırtısı ve mavi gökyüzü dahil doğanın harikalarından faydalanma ve onunla bütünleşme çağrısı yapıyor.

Şiiri Hamo Sahyan’a, bestesi Hrant Çizmeciyan’a, aranjesi Cenk Taşkan’a ait olan bu parça, insanlığa dünya üzerinde bencillikten kaynaklanan tüm savaşları bir “Günaydın” ile reddetmeyi öneriyor. Her “Günaydın”ın bir umut, iyimserlik ve barış için yalvaran çocuklar için nimet olduğunu da hatırlatan şarkı, Harutyun Gevorgyan ve Sayat Dağlıyan’ın yönetmenliğinde çekilen klibiyle de dikkat çekiyor.

“Pari Luys (Günaydın)” şarkısını dinlemek için:

Sibil Hakkında

İstanbul doğumlu olan Sibil, müziğe Feriköy Surp Vartanants Korosu’nda başladı. 2010 yılında “Sibil” adını taşıyan ve tamamı Ermenice parçalardan oluşan albümü Cenk Taşkan, Mercan Dede ve Göksel Baktagir gibi tanınmış müzisyenlerin desteği ile piyasaya çıktı. Albümde bulunan Namag (Mektup) adlı parça Türkiye’de çekilip yayınlanan ilk Ermenice klip oldu. 2014 yılında ise “Ser” adını taşıyan ikinci albümü müzikseverler ile buluştu.

Sibil, Türkiye ve Ermenistan arasında, müzik aracılığıyla kültürel bir köprü kurmayı amaçlayan “Melodilerin Uyumu” (Melody for Harmony) adlı projesinde Türk ve Ermeni müzisyenleri bir araya getirdi. Proje kapsamında 14 Aralık 2015’te Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, 22 Aralık 2015’te İstanbul’da iki konser gerçekleştirildi.

Bugüne kadar dünyada çok sayıda ödüle layık görülen Sibil, Moskova Ermeni Müzik Ödülleri’nde (Armenia Music Awards) “Büyüleyici Ses” (Magical Voice) dalında birincilik, Ermenistan Devlet Müzik Ödülleri Töreni’nde “Ermeni Müziğini Diasporada Tanıtma ve Koruma Misyonu” özel ödülünü iki kez almış olup, Palm Springs Dünya Ermeni Eğlence Ödülleri’nde “Diasporada yılın en iyi kadın şarkıcısı” ödüllerinin de sahibidir.