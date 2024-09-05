Bir mozaik olarak Türkiye (4) | Pakrat Estukyan Türkiye’de Ermeni olmayı anlatıyor: “Yegâne talebimiz eşit yurttaşlık”

Ruşen Çakır

Türkiye’de Ermeni olmak, tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan karmaşık bir konu.

Türkiye’de kaç Ermeni var? Ermeniler hep buradalar mıydı? Ermenice konuşmadan Ermeni olunur mu? Sosyo-ekonomik durumları nasıl? Ermeniler için Türkiye’deki en temel sorun nedir? Beklentileri neler?

Ruşen Çakır konuğu gazeteci, yazar, radyo programcısı Pakrat Estukyan ile değerlendiriyor.

https://medyascope.tv/2024/09/05/bir-mozaik-olarak-turkiye-4-turkiyede-ermeni-olmak-rusen-cakir-patrak-estukyan/