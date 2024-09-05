Bir mozaik olarak Türkiye (4) | Pakrat Estukyan Türkiye’de Ermeni olmayı anlatıyor: “Yegâne talebimiz eşit yurttaşlık”

Türkiye’de Ermeni olmak, tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan karmaşık bir konu.
Türkiye’de kaç Ermeni var? Ermeniler hep buradalar mıydı? Ermenice konuşmadan Ermeni olunur mu? Sosyo-ekonomik durumları nasıl? Ermeniler için Türkiye’deki en temel sorun nedir? Beklentileri neler?
Ruşen Çakır konuğu gazeteci, yazar, radyo programcısı Pakrat Estukyan ile değerlendiriyor.
https://medyascope.tv/2024/09/05/bir-mozaik-olarak-turkiye-4-turkiyede-ermeni-olmak-rusen-cakir-patrak-estukyan/
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