Bir mozaik olarak Türkiye (3) | Ruşen Çakır’ın konuğu Roşan Lezgîn: Türkiye’de Zazalar

Ruşen Çakır

Zazalar, Türkiye’de yaşayan önemli bir etnik ve dilsel topluluk. Günümüz Türkiyesi’nde Türkçe ve Kurmancî dillerinden sonra konuşulan üçüncü büyük dil Zazaki.

Birçok coğrafyada “dil krizi”nin yaşandığı bu günlerde Zazaki için en büyük sorun, dilin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalma sorunu.

Türkiye’de Zazalar genellikle hangi illerde yaşıyorlar? Zazaki nasıl bir dil? Zazaların kökeni nedir? Kültürleri nasıldır? Günümüz Türkiyesi’nde Zazalar’ın yaşadığı sorunlar nelerdir?

https://medyascope.tv/2024/09/03/rusen-cakirin-konugu-rosan-lezgin-turkiyede-zazalar/