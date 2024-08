Zelenskiy’den Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin yasaklanması ve Kiev’in UCM üyesi olması yasalarına imza

Artı Gerçek – Ukrayna Bağımsızlık Günü’nde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yı hedef alan bir dizi yasayı imzaladı. Parlamentodan geçip Zelenskiy tarafından imzalanan yasalar, Moskova ve Tüm Rusya Patrikliği’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin (UOC-MP) yasaklanmasından Ukrayna’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) katılmasına dek uzanıyor.

UCM kurucu anlaşması Roma Statüsü’nü onaylayarak, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya girmesi sonrası Moskova yönetiminin savaş suçlarından yargılanma olasılığını artırmayı amaçlayan Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu dahil Rus yetkililer için yakalama emri çıkarmıştı.

Ancak kendisi de savaş suçları ithamlarından azade olmayan Kiev yönetimi, UCM’ye taraf olmayı Avrupa Birliği (AB) özlemlerinin merkezinde görüyor.

UKRAYNA KRİZİ İÇİNDE KİLİSE KRİZİ

Zelenskiy’in imzaladığı Moskova bağlantılı dini örgütlerin yasaklanması yasası ise Rusya Ortodoks Kilisesi’nin uzantısı olduğu gerekçesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi (UOC-MP) ve bununla bağlantılı örgütleri kapsıyor. Yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek yasaya göre dini toplulukların Rusya bağlantılı dini kuruluşlarla bağlarını koparmak için 9 ayı olacak.

Kiev yönetimiyle ittifak içindeki Ukrayna’nın Ortodoks Kilisesi (OCU), Fener Rum Patrikliği’ne bağlı.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VİDEOSU

Ukrayna ordusunda Rus güçlerine karşı savaşan yabancılara Ukrayna vatandaşlığı hakkı veren bir yasa da imzalayan Zelenskiy, 33. Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ukrayna’nın karadan yarma operasyonu yönettiği Rusya’nın sınır bölgesi Kursk’un yakınlarında bir video yayımladı.

Ukraine. Our land. Given by God. Kissed by the sun. Rocked by the winds. Tempered by fire. Defended by its sons and daughters.

It cannot be mistaken for anything else.

It can never be given away to anyone.

Happy Independence Day of Ukraine! pic.twitter.com/LwnRAjnZnc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2024

KURSK OPERASYONU: ‘İNTİKAM DEĞİL, ADALET’

Videoda “Düşmanın ülkemize getirdiği her şey artık kendi evine geri döndü” söylemini tekrarlayan Ukrayna lideri, “Topraklarımıza kötülük ekmek isteyen herkes kendi topraklarında meyvesini biçecektir. Bu, kehanet değil, övünme değil, gözü dönmüş intikam değil. Bu, adalet” diye konuştu.

Bağımsızlığın adaletin gerçekleşmesi dahil pek çok boyutu olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Bunlar bugün bizim tarafımızdan başlatılan kaçınılmaz süreçlerdir. Bağımsızlık bu şekilde güçlendirilir” diye ekledi.

‘KIZIL MEYDAN’DAKİ HASTA YAŞLI ADAM’

Putin’i “Kızıl Meydan’dan sürekli herkesi kırmızı düğmeyle tehdit eden hasta yaşlı adam” diye tasvir eden Zelenskiy, videoyu paylaştığı mesajda Ukrayna için “Hiçbir zaman kimseye verilemez” dedi. (Reuters, France24, Dış Haberler)

