Fransa Episkoposlar Kurulu Başkanı Mons. Éric de Moulins Beaufort’un İzmir Ziyareti

Fransa Episkoposlar Kurulu Başkanı ve Reims Başepiskoposu Mons. Éric de Moulins-Beaufort İzmir’e yaptığı ziyaret kapsamında İzmir’deki muhabirimiz Nathalie Ritzmann’ın sorularını yanıtladı.

İzmir’i ziyaret etme onurunu neye borçluyuz, Monsenyör?

Mons. Eric de Moulins-Beaufort: Her şeyden önce, Mons. Martin’in davetine. Buraya kendi başıma gelmedim. Geçen yıl tanıştık ve Türkiye’ye gelmemi istedi. Bana birkaç tarih önerdi ama hiçbiri uymadı. Bu yüzden bu sene 15 Ağustos’u önerdiğinde, her zaman reddedemeyeceğimi düşündüm. Normalde 15 Ağustos’ta Reims’teki Episkoposluk bölgemdeyim ve ordaki katedral Efes Konsili öncesinden beri Meryem Ana’ya adanmıştır. Ancak geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Episkoposluk bölgesinde gerçekleşen kutlamalarla ilgilenmeyi kabul eden bir yardımcı Episkoposum var, bu da bana ayın 16’sında Lourdes’e Episkoposluk hac yolculuğuna katılmak üzere ayrılmadan önce buraya gelme özgürlüğü verdi.

Bu Türkiye’ye ilk seyahatiniz mi?

Mons. Eric de Moulins-Beaufort: Hayır, hiç değil. Aslında Türkiye’ye kaç kez gittiğimin sayısını unuttum. Şanslıydım ki 15 yaşındayken ailem bana Paris’teki cemaatimden bir Rahip tarafından organize edilen bir gezi teklif etti, harika bir adamdı, otuzdan fazla çocuğu aldı, hepsi reşit değildi, bir Rahibe ve bir hanımefendi eşlik etti ve Paris’ten Selanik, İstanbul, İznik, Ankara, Konya’ya otobüsle büyük bir yolculuk yaptık, sonra sahile ve tabii ki Efes’e gittik. Hatırladığım kadarıyla İzmir’e gitmedik çünkü zamanımız kalmamıştı. Laodikya, Hierapolis ve daha sonra Tlos, Milet gibi harabeleri ziyaret etmek için biraz zaman ayırdık. Efes’te hem Helenistik kentin harabelerinde hem de benim için çok özel bir anı olduğunu söylemem gereken Meryem Ana Evi’nde biraz zaman geçirdik.

Daha sonra bazı arkadaşlarımla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret etmek üzere geri döndük ve bir kez daha Meryem Ana Evi ve çevresine geldik. Ama özellikle de Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı için geri dönmek ve bu bayramı Efes’te kutlamak beni çok ama çok duygulandırdı, o zamanlar mabedi yöneten bir Rahibin bize Apokalips ve Aziz Yuhanna’nın Meryem Ana’yı güneşle taçlandırılmış ve ay ayaklarının altında tasviriyle ilgili anlattıklarını hatırlarım.

Bildiğiniz gibi biz Türkiye’de küçük bir cemaatiz. Keldaniler, Ermeniler, Süryaniler ve Latinler olmak üzere 4 koldan oluşuyoruz. Küçük Katolik cemaatimize ne gibi bir mesaj bırakmak ya da iletmek istersiniz?

Mons. Eric de Moulins-Beaufort: Bir mesajla gelmek her zaman küstahlıktır ama ben daha çok bir şeyler almakla ilgileniyorum. Hıristiyan inancının doğduğu yerde olduğumuzun farkındayım ve önümüzdeki yıl İznik Konsili’nin 1700. yıldönümünde bunu güçlü bir şekilde hatırlayacağız. Dolayısıyla Efes’te bulunduğunuzda Aziz Pavlus’u, onun mektubunu düşünürsünüz ve sonra da onu çevreleyen tüm şehirleri ve Batı medeniyetimizin matrisi olan ondan önceki muazzam tarihi düşünürsünüz. Dolayısıyla, kişisel olarak, buraya geldiğimde kendimi çok küçük hissediyorum, büyükanne ve büyükbabanızı ziyarete gitmek gibi. Ama aynı zamanda kilisenin buradaki varlığını oluşturan tarihin tüm iniş ve çıkışlarının, eskiden ne olduğunun, artık ne olmadığının, burada olup da artık olmayanların, o zamandan beri gelenlerin de farkındayım, çünkü bugün artık yaşayamadıkları ülkelerden gelen pek çok mülteci var.

Sizin de tarif ettiğiniz gibi 4 kollu bir kilise, ancak Katoliklere, Ortodoksları ve çeşitli mezheplerden Protestanları da ekleyebilirsiniz. Yani, tüm bunlar tarih boyunca çok güçlü bir şekilde yeniden yapılanma sürecinde olan topluluklar ve beni çok etkileyen şey de bu, tarihin tüm hareketlerinin izi ve oldukça doğrudan. Ayrıca jeopolitik olaylar ve bazen de bu bölgede özellikle Hıristiyan hatıraları (İskenderun, Antakya) için felaket olan son deprem gibi tamamen doğal olaylar da var.

Bütün bunları kafamda ve kalbimde taşıyarak geldim. Bana öyle geliyor ki bu zamanlar sebat gerektiren zamanlar. Fransa’da bir Episkopos olarak ve belki de özellikle Fransa Episkoposlar Kurulu Başkanı olarak, Aziz Pavlus’un Romalılara Mektubu’nda yer alan ve Habakkuk Peygamberden alınan şu ayet üzerinde düşünmeyi çok teşvik edici buluyorum: “Adil olan imanla yaşayacaktır”, yani sadakat, her zaman kolay olmayan, bizi nereye götürdüğünü gerçekten bilmediğimiz, kazanacağımızdan pek emin olmadığımız savaşların yaşandığı zamanlarda sadık kalmak. Ermeni, Keldani, Süryani ya da Latin olalım, bugün Hıristiyanlar olarak kaderimiz budur, sebat etmek bizim kaderimizdir ve önceki bahsettiğim mektupta söylenene inanmalıyız, yani bize verilen konum o kadar güzeldir ki onu terk etmemeliyiz. (SAT-7 TÜRK / Nathalie Ritzmann, İzmir)

https://haber.sat7turk.com/fransa-episkoposlar-kurulu-baskani-mons-eric-de-moulins-beaufortun-izmir-ziyareti/