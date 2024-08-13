Eskişehir saldırısının detayları: Doğu Avrupalı biriyle planladı, kiliseye saldırmaktan son anda vazgeçti

Nazi sempatizanı 18 yaşındaki Arda K.’nin rastgele 5 kişiyi bıçakla yaraladığı saldırı ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Saldırganın önce kiliseye saldırmak istediği ancak planı olmadığı için bundan vazgeçtiği belirtildi.

Nazi sempatizanı 18 yaşındaki Arda K.’nin rastgele 5 kişiyi bıçakla yaraladığı saldırı ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Saldırganın önce kiliseye saldırmak istediği ancak planı olmadığı için bundan vazgeçtiği belirtildi.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, saldırgan saldırıyı Steam adlı oyun platformu üzerinden tanıştığı, kendi beyanına göre, Doğu Avrupa kökenli biri ile planladı. Silah ve patlayıcı temin edememesi üzerine bu kişi saldırgana patlayıcı yapmayı öğretebileceğini söyledi. Saldırıyı düzenleyebileceği bölgelerin önceden krokisini çıkaran saldırgan, konuştuğu kişi ile Tepebaşı Camii ve çevresini belirledi. Kıyafetlerin üzerindeki Nazizm sembolünü ideolojik görüşü olarak açıkladı. Manifestoları da saldırıdan sonra sosyal medya üzerinden yayması için tanıştığı kişiye yolladı. Saldırıyı insanlardan nefret ettiği için gerçekleştirdiğini belirtti. Öncelikli olarak ses getireceğini düşündüğü için kiliseye saldırmayı planlayan saldırgan, planı yapamamasından dolayı bundan vazgeçti.

Eskişehir Tepebaşı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen Arda K., parktaki insanlara bıçakla saldırdı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64) ve C.A. (64), saldırıda yaralandı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Arda K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan saldırganın tutuklanmasına karar verildi.

Steam üzerinden Doğu Avrupa kökenli biri ile tanıştı

T24’teki habere göre, Arda K. adlı 18 yaşındaki saldırgan bir süre önce Steam adlı oyun platformu üzerinde kendisinden küçük olan ve Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-faşist Anders Behring Breivik’in yeni adı olan Fjotolf Hansen ismini nickname olarak kullanan, kendi beyanına göre kendisinden küçük ve Doğu Avrupa kökenli biriyle tanıştı.

Arda K., kendisi gibi insanlardan pek hazzetmeyen bu kişiyle savaşlar ve siyaset hakkında konuşmaya başladı. Bu kişi Arda K.’ye bulunduğu ülkelerde gittiği okullarda silahlı eylem düzenlemek istediğini söyledi. Arda K. de bu kişiye Eskişehir’de yaşadığını ve silah almak istediğini anlattı.

Saldırgana patlayıcı yapmayı öğretebileceğini söyledi

Bu kişi silah bulamadığını söyleyen Arda K.’ye patlayıcı yapmayı öğretebileceğini söyledi. Arda K. de bu süreçte patlayıcı yapmayı öğrenmek için araştırmalara başladı. Ancak hem malzemeleri temin edemediği hem de evde bomba imal etmesinin tehlikeli olabileceğini düşündüğü için bu fikrinden vazgeçti. Görüştüğü kişi Arda K.’yi Eskişehir’de yapacağı eylem konusunda yönlendirdi.

Saldırıyı gerçekleştirebileceği bölgeleri krokileştirdi

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Arda K., 3 gün önce eylem yapabileceği yerlerin krokisini çizerek bu kişiye yolladı. Bu krokide saldırının gerçekleştiği Tepebaşı Camii çevresinin yanı sıra Kanatlı AVM, Espark AVM ve civarındaki yerler vardı. Krokiyi yollamasının ardından Arda K., konuştuğu kişiyle birlikte saldırıyı gerçekleştirmek üzere Tepebaşı Camii ve çevresini belirledi. Arda K., daha sonrasında bölgeyi keşfe çıktı. Kıyafetlerini değiştirebileceği ve saldırıyı gerçekleştireceği yerleri belirledi. Bu yerleri konuştuğu kişiye yollayarak onay aldı.

Önceliği kiliseye saldırı gerçekleştirmekti

Ulaşılan bilgiye göre, Arda K., konuştuğu kişiye daha çok dikkat çekeceği için kiliseye saldırı yapmak istediğini söyledi. Bu kişi de Arda K.’yi bu saldırı için teşvik etti. Ancak ikili, saldırı planını tam anlamıyla yapamadı ve Arda K. kiliseye saldırmaktan vazgeçti.

Politik görüşü Nazizm

Saldırı öncesinde silah ve patlayıcı temin edemeyen Arda K., internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon ve palaska aldı. Bu malzemelerin üzerine politik görüşü olan Nazizm amblemini yapıştırdı. Ayrıca KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini bıçağının üzerine çizdi. Üzerine de “Humanity is overrate” (İnsanlık abartılıyor) yazan tişört giydi.

İnsanlardan nefret ettiği için saldırıyı gerçekleştirdi

Saldırıdan birkaç saat önce görüştüğü kişiden onay alan Arda K., iz kalmasın diye tüm teknolojik aletlerine format attı. Tramvay ile saldırıyı gerçekleştireceği bölgeye gitti. Telefonundan canlı yayın platformu üzerinden yayın açan Arda K., cami bahçesine girdi. Bu sırada konuştuğu kişiyle de yayını kayda alması konusunda anlaştı. Bunun ardından insanları öldürmek maksadıyla bıçaklamaya başladı. 5 kişiyi bıçakladıktan sonra kendisine doğru koşan bir polis olduğunu fark eden saldırgan, kaçmaya başladı. Bu sırada yolda karşılaştığı insanları bıçaklamaya devam etti. Arda K., bu saldırıyı insanları sevmediği, gelecek planı olmadığı ve ses getireceği için yaptığını aktardı.

Manifestoları yayması için konuştuğu kişiye yolladı

Alınan bilgiye göre, saldırgan bıçakladığı hiç kimseyi tanımıyordu. Sadece plan dahilinde insanları bıçakladı. Kısa süre önce psikiyatri servisine giden saldırgan, doktorun verdiği ilaçları kendisini kötü hissettirmesi nedeniyle bıraktı. Kendisini kötü hissettiği zamanlarda ise kollarına bıçakla kesikler attı, sigara söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, saldırgan “manifestoları” da sosyal medya üzerinden yayması için Steam üzerinden tanıştığı kişiye yolladı

https://www.politikyol.com/eskisehir-saldirisinin-detaylari-dogu-avrupali-biriyle-planladi-kiliseye-saldirmaktan-son-anda-vazgecti