Vercihan Ziflioğlu’nun son romanı Rusça olarak yayımlandı

HYETERT – Gazeteci ve yazar Vercihan Ziflioğlu, Ekim Devrimi’nin ardından Anadolu’ya gelmek zorunda kalan 200 bin Beyaz Rus’un trajedisini kaleme aldığı “Beni Unutma Rusyam / Asırlık Sürgün” Rusça’ya tercüme edildi.

2017 yılında Türkiye’de yayımlandığında çok ses getiren, ulusal ve uluslararası medyada yazılan, aylar boyu ‘Çok Okunanlar’ raflarında kalan “Beni Unutma Rusyam & Asırlık Sürgün” Rusya’nın önde gelen yayınevlerinden Vece tarafından hakları satın alınarak Rusça yayımlandı.

Eserin yazarı Vercihan Ziflioğlu: ”kitabın tercümesi de mucize”

Kitabın yazım süreci kadar Rusça’ya tercümesi de adeta bir mucize. Birkaç yıl önce yurtdışında tatildeyken Türkiye uzmanı olan çevirmenim Irina Svistunova bir kitapçı rafında “Beni Unutma Rusyam’a rastlamış. Hemen satın almış. Okuduktan sonra yayınevimle bağlantıya geçmiş ve sonrasında yayın haklarını Rusya’nın prestijli yayınevlerinden biri olan Vece satın aldı. Ve artık raflarda. Bu vesile ile Rusya ve Türkiye başta olmak üzere pekçok noktada oturumlar düzenleyeceğiz.

Yedi yıl boyunca Türkiye ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 1917 Bolşevik Devrimi’nden kaçan Ruslarla ilgili araştırma yaptım. Son dokuz Beyaz Rusla buluştum ve onların hikayelerini derledim. Kitapta sadece anlatımlar yok ayrıca tarihi arşiv fotoğrafları ve pekçok belge mevcut.

Bu kitap başta son Rus Çarı Nikolay II ve ailesi olmak üzere Nikifor ve Konstantin Bilak kardeşler anısına adandı.