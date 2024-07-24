Uluslararası ilişkiler uzmanı: Trump,Türkiye’nin yararına olmayan sözde “Zangezur Koridoru” fikrinden vazgeçecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkanlığı görevi için seçim yarışından çekildiğini açıklayarak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in adaylığına desteğini dile getirdi. Türkiye, müttefiki ABD’nin başkanlık seçim sürecini yakından takip ediyor ve olası seçim sonuçları öncesinde kendisini belli bir şekilde konumlandırmaya çalışıyor.

Türk-Amerikan ilişkilerinden neler bekleniyor? Trump yeniden seçilirse Türkiye ABD’den ne bekleyebilir? Her ne kadar Biden yönetimi döneminde Türkiye Cumhurbaşkanı göz ardı edilmiş olsa da Demokratların yeni adayı Türkiye’nin umutlarını haklı çıkarabilecek mi?

Ermenihaber.am bu konuları Yerevan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Bölümü Doçenti, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Grigor Balasanyan ile görüştü.

– Sayın Balasanyan, Biden yönetimi sırasında Türkiye ile ilişkileri özetlersek, bu ikili ilişkileri nasıl tanımlarsınız?

– Temelde Türk-Amerikan ilişkileri soğukluğuyla dikkat çekmedi. Türk yetkililerin bazı girişimleri ABD tarafından memnuniyetle karşılandı. Erdoğan demokratlarla konuşmaya başardı ve siyaseti istediği yöne yönlendirebildi. Hem Artsakh’ın Azerbaycan tarafından işgal etmesinde Türkiye’nin rolü, hem ABD’nin buradaki biraz pasif tutumu, hem de ABD’nin Erdoğan’ın Kürt meselesindeki politikasına göz yumması ile ilgilidir. Erdoğan’ın affedilmediği ve Türk-Amerikan ilişkilerini soğutan tek şey Suriye meselesiydi. Esad’la ilişki kurmasını bozmayı başaramadılar. Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğunu açıkladı. Elbette ABD, Erdoğan’ı Ukrayna konusunda Rusya karşıtı koalisyona dahil etmeyi ve onu Türkiye’nin bugün uyguladığı tarafsız siyasi çizgiyi değiştirmeye zorlamayı da başaramadı.

– Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayı kınadı, birkaç gün sonra da Trump’la telefon görüşmesi yaptı. Türkiye hangi sinyalleri veriyor ve hangi adayı destekliyor?

– Demokratlara gelince, Türk iktidar çevrelerinin de demokrat aday seçiminin oldukça sorunlu olacağını anladığını düşünüyorum. Bu nedenle B planı yaparak yeni yönetim Cumhuriyetçilerle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında Türk hükümetinin ABD liderliğinin gözüne girmesi önemli. Erdoğan artık Demokrat Parti’nin pozisyonlarının zayıfladığını anlamış durumda ve bu nedenle Trump ve Cumhuriyetçi Parti ile bağlarını harekete geçirmesine şaşırmamak gerekiyor.

– Trump döneminde Türkiye’ye bir takım yaptırımlar uygulandı ve hatta Trump, Erdoğan’a yazdığı mektubunda aşağılayıcı ifadelerde bulundu. Türkiye Trump’la yola çıkmaya hazır mı?

– Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayı kınadı, birkaç gün sonra da Trump’la telefon görüşmesi yaptı. Türkiye hangi sinyalleri veriyor ve hangi adayı destekliyor?

– Demokratlara gelince, Türk iktidar çevrelerinin de demokrat aday seçiminin oldukça sorunlu olacağını anladığını düşünüyorum. Bu nedenle B planı yaparak yeni yönetim Cumhuriyetçilerle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Aslında Türk hükümetinin ABD liderliğinin gözüne girmesi önemli. Erdoğan artık Demokrat Parti’nin pozisyonlarının zayıfladığını anlamış durumda ve bu nedenle Trump ve Cumhuriyetçi Parti ile bağlarını harekete geçirmesine şaşırmamak gerekiyor.

– Trump döneminde Türkiye’ye bir takım yaptırımlar uygulandı ve hatta Trump, Erdoğan’a yazdığı mektubunda aşağılayıcı ifadelerde bulundu. Türkiye Trump’la yola çıkmaya hazır mı?

Trump’ın İran’a ilişkin politikası olumlu yönde bazı değişikliklere uğrayacak. Bana göre bu, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin daha yakınlaşmasına katkıda bulunacak ve Erdoğan’a ciddi ekonomik faydalar sağlayacak.

Güney Kafkasya’ya gelince, Türk politikasında bazı değişiklikler yaşanacak. Rusya, İran ve Çin’e karşı aktif-saldırgan bir politikanın destekçisi olmayan Trump, aksi durumda bu üçünü kendisine karşı çevireceğinin farkında. Ankara’nın doğal olarak hiçbir faydası olmayan sözde “Zengezur Koridoru” fikrinden vazgeçecektir. Ama Türkiye bu konuda hiçbir şey yapamayacak ve bu politikayı hesaba katmak zorunda kalacak. Bunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorum.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/24/Trump-Türkiye-Zangezur-Koridoru-ABD/280773