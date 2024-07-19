Maestro Çekiçyan’ın 95. yaş günü kutlanıyor

HYETERT – Ünlü koro şefi Hovhannes Çekiçyan’ın 95. doğum yıl dönümü Ermenistan’ın ardından İstanbul’da da kutlanıyor. Etkinlik Türkiye Ermenileri Patriği Sahak 2. önderliği ve riyasetinde gerçekleşiyor.

26 Temmuz Perşembe akşamı Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde gerçekleşecek kutlama kapsamında “Aha Yegav Hovhannes’ı” adlı film Türkçe alt yazı ile gösterilecek. Filmin yapımcısı Lilit Movsisyan da kutlamada hazır bulunacak. Belgesel film Ermenistan, Fransa, Bulgaristan gibi ülkelerde gösterildi. Çeşitli festivallerden davet aldı.

Kutlamaya Çekiçyan’ın doğum yeri olan İstanbul’dan dostları da katılarak anılarını paylaşacak. Programın müzik bölümünde Lüsi Kahvecioğlu ve Hovsep Kuyumciyan sahne alarak Sirun Sirunyan’ın piyanosu eşliğinde klasik eserler seslendirecekler.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Sevan Ataoğlu müzikseverleri etkinliğe davet ederek halka açık olan gecede sürprizlerin de yaşanacağını belirtti.