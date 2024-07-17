‘Kripto Ermeniler’ içimizde mi yaşıyor? Rober Koptaş değerlendiriyor | Hayko Bağdat ile ‘Bağdat Cafe’

Bağdat Cafe’nin bu haftaki konuğu gazeteci ve yazar Rober Koptaş… Koptaş ‘kripto Ermeni’ tartışmalarını değerlendirdi.

Artı Gerçek – Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Türkiye’de şu an Müslüman görünümlü 15,5 milyon kimliği gizli Rum, Yahudi ve Ermeni var! Onları tanımak istiyorum” açıklaması Türkiyeli Ermeniler için uzun yıllardır devam eden tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

Türkiye’de şu an Müslüman görünümlü 15,5 milyon kimliği gizli Rum, Yahudi ve Ermeni var! Onları tanımak istiyorum https://t.co/7wmVfT4ovX — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 14, 2024

Peki kimlere Ermeni diyorlar, “kripto Ermeni” ne demek? Kimlerin adı geçti? Türkiye’de gerçekten “kripto Ermeni’ler var mı? Gazeteci ve yazar Rober Koptaş, Hayko Bağdat ile ‘Bağdat Cafe’de, tartışmaları değerlendirdi.

Koptaş, “Bu insanları kripto diye düşmanlaştırdığınız, şeytanlaştırdığınız zaman bunun tek bir amacı oluyor. PKK’yi Ermeniler kurdu, sünnetsizler yaptı, yani kim düşmansa, kim ötekiyse, kimle barışmak istemiyorsak, kiminle demokratik ve siyasi yollardan çözüm bulmak istemiyorsak, Türklük, müslümanlık üzerinden var ettiğimiz üstün kimliği korumak ve öyle devam etmek bundan taviz vermek istemiyorsak Ermeniler çok kullanışlı bir düşman” dedi. (HABER MERKEZİ)

https://artigercek.com/guncel/kripto-ermeniler-icimizde-mi-yasiyor-rober-koptas-degerlendiriyor-hayko-bagdat-311317h#google_vignette