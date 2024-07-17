İstanbul’un Beyoğlu İlçesinden çıkan bir Azize yarın (18 Temmuz) ilk defa dualarla anılacak

HYETERT – Geçtiğimiz yıl Ekümenik Patrikhane Sen Sinod Meclisi tarafından Azize ilan edilen İstanbullu Rahibe bu yıl ilk kez Vaftiz olduğu kilisede dualarla anılacak.

Rahibe Gavriilia Papagianni (Aurelia) 2 Ekim 1897’de Konstantinopolis’te doğdu ve 23 Kasım 1897 Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesinde vaftiz edildi. Çok varlıklı olan Papagianni Ailesi’nin en küçük çocuğuydu. Ona Tanrı’dan ilk bahseden kişinin ablası Vasiliki olduğu söylenir. Ablası ona hikayeler okurken İncil’den ve Eski Ahit’ten de hikayeler anlatırdı.

1923 yılında, Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi sırasında ailesi sınır dışı edildi ve kendilerini Selanik’te buldular.

Aurelia, Selanik Aristoteles Üniversitesi’ne girdi (bir Yunan üniversitesine giren ikinci kadındı) ve buradan Felsefe diploması aldı. Biyografisine göre bitkileri çok severdi, “hayatının sonuna kadar onlarla konuştu”. Felsefe okumadan önce İsviçre’deki Estavayer-le-Lac Ziraat Okulu’ndan mezun olmuştu.

1932 yılında Atina’ya taşındı ve burada bir psikiyatri kliniğinde işe başladı. Bir yıl sonra İngiltere’ye gitti. Orada geçimini sağlamak için çeşitli işler yaptı ama yoksullarla ilgilenmeyi asla bırakmadı. Aynı zamanda Pediatri ve Fizyoterapi eğitimi aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Yunanistan’a geri döndü. Atina’da bir fizyoterapi kliniği açtı ve burada yine ihtiyaç sahiplerine elini uzattı.

Annesinin 1954 yılında ölümü, daha sonraki ruhani yaşamında önemli bir rol oynadı. Yoksulluk yemini ettikten sonra tüm mal varlığını bıraktı ve Hindistan’a gitmeye karar verdi. Orada beş uzun yıl boyunca cüzzamlıların yanında, onların rahatlaması için elinden geleni yaptı. Bu süre zarfında Rahibe Teresa, Sivananda ve sosyal aktivist Baba Amte ile tanıştı.

Dört yıl boyunca muhtaçlara ücretsiz fizyoterapi sağladıktan sonra Aurelia, Himalaya dağlarına gitti ve on bir ayını münzevi olarak burada geçirdi. 1960 yılında Beytanya’daki Rabbin Dirilişi Cemaatine girdi ve burada rahibe oldu. Rahibe olarak geçirdiği üç yılın ardından Aurelia, Gabriella adını aldı.

Daha sonra Ekümenik Patrik Athenagoras tarafından Fransa’daki Taizé Topluluğu’na gönderildi fakat buradaki görevi kısa sürdü. Akabinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi ve burada on yedi eyalette görev yaptı; birçok akıl hastasına Avrupa’daki psikiyatri hastanelerine kadar eşlik etti. Daha sonra üç yıllığına Doğu Afrika’ ya gönderildi.

Almanya’da kısa bir süre görev yaptıktan sonra Rahibe Gabriella Hindistan’a geri gönderildi ve burada üç yıl kaldı.

1979 yılında kendisine Atina’da bir daire tahsis edildi ve kendisini ziyaret eden insanlara ruhani tavsiyelerde bulunmaya başladı. Hayatının sonlarına doğru Egina adasında inzivaya çekildi, ancak Hodgkin lenfoma hastalığına yakalanınca Atina’ya geri döndü. Tedavisinin ardından, ölümünden iki yıl önce Atina’dan ayrıldı ve Leros adasına taşındı. 28 Mart 1992 tarihinde bu adada hayata gözlerini yumdu.

3 Ekim 2023 Tarihinde Ekümenik Patrikhane Sen Sinod Meclisi tarafından Azize ilan edildi ve anısının 18 Temmuz günü kutlanmasına karar verildi. Şehrimiz İstanbul ve Semtimiz Beyoğlu’ndan çıkmış bu çok değerli Tanrı kadını bu yıl ilk kez Vaftiz olduğu kilisede dualarla anılacak.

Kaynak: Kıdemli Peder Dimitri Mayoğlu