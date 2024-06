Adalılar’ın “Azmanbüs” protestolarına Ahmet Ümit de destek verdi

İETT’nin Büyükada’ya ulaşım için elektrikli minibüs getirmesine Adalıların tepkisi sürüyor. 15 Haziran’da başlayan eylemlerde bir hafta geride kaldı. Bugünkü (22 Haziran) eylemde yazar Ahmet Ümit bir konuşma yaptı.

Yazar Ahmet Ümit, ada sakinlerinin kaldırılmasını istediği “azmanbüsler” ilgili Büyükada Saat Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Yazar Ümit, ”Buradan bedeller ödeyerek desteklediğim İmamoğlu’na sesleniyorum; bundan vazgeçin, yapmayın!” dedi.

Adalar halkı, Adalar Sivil İnisiyatifi’nin çağrısıyla Büyükada Saat Meydanı’nda bir araya geldi. Yazar ve aynı zamanda ada sakini olan Ahmet Ümit, yurttaşların tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen Büyükada’ya getirilen “Azmanbüs” adlı araçlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Adalılar adına basın açıklaması yapan ada sakini yazar Ahmet Ümit’in açıklaması şöyle:

“Ada halkı 8 gündür ayakta. O kadar önemli bir konu ki ben de yazdığım romanı bırakıp geldim. Adalar tüm insanlığın ortak kültür mirasıdır. Burası tüm İstanbulluların, tüm Türkiye’nin. Biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz. Biz elitist değiliz. Biz doğa severiz. Biz tarih severiz. Biz dünyada biricik olan bu adayı korumak istiyoruz. Burası sit alanı burada bu minibüsler olmaz. Bu cinayettir.”

Ümit sözlerine şöyle devam etti: ”Buradan bedeller ödeyerek desteklediğim İmamoğlu’na sesleniyorum: Defalarca trollerin saldırısına rağmen her zaman her yerde onu destekledim. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın! Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Alınan kararların güzelliklere yol açması lazım. Halka rağmen, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız. O yüzden kararlarınızı halkla alın. İBB lütfen verdiğiniz sözü yerine getirin.”

