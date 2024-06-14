KGAÖ’den ayrılmak

Bir sonraki mantıklı adım KGAÖ’den ayrılmak olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Meclis’te yaptığı açıklamada, KGAÖ ile ilişkilerde bir sonraki mantıklı adımın örgütten ayrılmak olacağını söyledi.

“Hükümet planında KGAÖ üyesi olarak kalacağımızı söylemedik.

Ermenistan sınırının kırmızı çizgi olduğu konusunda bize güvence verildi, ancak KGAÖ 12 Mayıs 2021’deki işgale gerektiği gibi yanıt vermeyince, KGAÖ’nün hükümetin planındaki etkinliğini çok nazikçe sorguladık”,- diyen Paşinyan’a göre hükümet, görevi aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü korumak olan KGAÖ’nün, sorumluluklarını yerine getirmeyi reddettiğini müzakereler ve görüşmeler sonucunda anladı.

Mayıs ayının başında Ermenistan’ın KGAÖ’nün faaliyetlerine fon sağlamayı bırakacağı açıklandı.

Ermenistan Kamu Radyosu