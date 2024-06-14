I. Aram-Papa görüşmesi

Katolikos I. Aram, Papa ile kilise yaşamı, Lübnan, Dağlık Karabağ Ermenileri ve Ermeni esirlerin dönüşü konularını görüştü
Kilikya Baş Makamı Katolikosu I. Aram hazretleri, Vatikan’da Papa Francis Hazretleri ile görüştü.
Kilikya Baş Makamı Katolikosu Hazretleri ve Papa, toplantı sırasında aşağıdaki hususlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
a) Kiliseler arası ilişkilerin genişletilmesi ve ilişkinin işbirliğine dönüştürülmesi zorunluluğu.
b) Diriliş’in tüm kiliseler tarafından aynı tarihte kutlanması konusu.
c) Katolik olmayan kiliselerin aktif katılımıyla Üçüncü Vatikan Konsili’nin toplanması ihtiyacı.
d) Lübnan’da Hıristiyan-İslam birlikteliğinin güçlendirilmesi ve yeni cumhurbaşkanının seçilmesi.
e) Azerbaycan’daki Ermeni siyasi tutukluların bir an önce tahliyesi.
f) Dağlık Karabağ Ermenilerinin uluslararası güvencelerle ata topraklarına dönüşü.
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