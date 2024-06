TUNCELİ DERSİM

Melih Aşık

m.asik@milliyet.com.tr Tunceli ilimize Dersim demek moda oldu. Dersim eski adıydı… Cumhuriyet yönetimi o şehre Tunceli adını koydu. Üstelik Dersim geçmişte sadece bir kente değil, bölgeye verilen isim idi. Birçok başka şehrin de eski adı var, onları kullanıyor muyuz? Mesela: Eski adları: “Adonis, Hıns-ı Mansur, Akroenos, Karakilise, Garsaura, Ameseia, Ankyra, Tralles, Karesi, Parthenios, Payperd, Çabakçur, Gangrea, Diyar-ı Bekir, Hadrianapolis, Mamüretül Aziz, Erzigan, Arz-ı Rum, Dorlion, Ayıntap, Kerasos, Defterhane-i Ali Osman, Kostantinopolis, Smirna, Kastrakommeni, Caesarea, Kırkkilise, İkonion, Katiaenion, Melita, Magnesia, Muşkara, Anahita, Kotyoro, Rihizios, Sangari, Amisos, Sinope, Diaspolis/ Eyalet-i Rum, Tekfurdağı, Komano Pontika/Dokia, Trapezus, Temenothytia, Edessa, Sandraka…” Yeni adları: “Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Urfa, Zonguldak…” Hangi isimler geçerli günümüzde? Üsttekiler mi, alttakiler mi! Kapınızın zilinde eskiden o evde oturanın adı mı yazıyor, sizinki mi? RAKISPOR Bıçkının biri hakemin kararını beğenmemiş, tribünden davudi sesiyle bağırıyor: – Ula hakeeem ne içtin be? Bunu duyunca insanın aklına bir soru düşüyor? Acaba sahaya içki içip de çıkan hakem var mıdır? Cevaba inanmayacaksınız ama… – Evet sahaya sarhoş çıkan hakem olmuştur… Öyküsüne gelince… Kerim Yanık’ın “Tekel’di Özel Oldu” kitabından aktaralım… Tekel’in İzmir İçki Fabrikasının işçileri vakti zamanında iki takım kurmuşlar, biri Rakıspor diğeri Şarapspor adını almış, yılda bir kez düzenlenen şenlikte aralarında maç yapmakta, eğlenmekteydiler. Bu takımların oyuncuları maçtan önce alkol alıyor, hakeme de içiriyorlardı. Seyirciler de saha kenarında çilingir sofralarını kuruyor, hem izleyenler hem oynayanlar alabildiğine eğleniyordu. Gazetelerde: “Meşin top bile sarhoş oldu” biçiminde haberler çıkıyordu. Fabrikanın içinde düzenlenen, dışarıya açık olmayan 50 yıllık bu gelenek, 2001 yılında valilikçe yasaklandı. Haberin Devamı Özetle, içki içip sahaya çıkan hakem bir zamanlar vardı ama artık yoktur… ZİYARET Son günlerin en çarpıcı ziyareti Gaziantep’te yaşandı. Gaziantep Valiliği internet sitesinde yayınlanan fotoğrafın altında şu bilgi notu vardı: “Gaziantep Valisi Kamil Çeber, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder’i ziyaret etti.” Fotoğrafta Vali Çeber ve yardımcısı Önder karşı karşıya otururken görülüyordu. RUANDA İngiliz Hükümeti, Ruanda ile bir göçmen anlaşması yaptı. Gelen sığınmacıları Ruanda’ya postalıyor. Bu arada Türkiye ile Ruanda arasında bir turizm anlaşması imzalandı. Şimdi sosyal medyada kuşkulu sorular dolaşıyor. Acaba Ruanda’ya postalanan göçmenlerin bir bölümü Türkiye’ye mi aktarılacak? THY sefer tablosunda 1 Haziran’da Ruanda Türkiye arasında 6 sefer görünmesi kuşkuları artırıyor. Haberin Devamı Fakir Ruanda’dan Türkiye’ye aniden bu kadar çok turist gelmesi pek mümkün değil. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda kuşkuları giderici bir açıklama yapması beklenir. HALİL CİBRAN Her insan dünyada kendisinden önce yaşamış her kralın ve her kölenin torunudur. Büyük adamın iki kalbi vardır: Birisi acı çeker ve birisi ümit eder! Bir gerçek her zaman bilinmek ve ara sıra söylenmek içindir. Birlikte güldüğün birini unutabilirsin ama birlikte ağladığını asla… Doğru yol; sıradan insanların gittiği yol değildir, düşünen öz akıl sahiplerinin yoludur. Sarhoş bir adam gördüğünde: “Belki bu adam sarhoşluktan daha kötü bir şeyden kurtulmak için içiyordur” de… İZİN Geçen defa yarım bıraktığımız yıllık iznimize devam etmek istiyoruz. Yakında görüşmek dileğiyle. Milliyet Gazetesi