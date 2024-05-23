Taksim’in göbeğinde 10 yıldır bekleyen inşaat: Surp Agop Hastanesi ne olacak?

DUVAR – 185 yıl önce halktan toplanan paralarla, gönüllü işçilerin emeğiyle inşa edilen İstanbul Beyoğlu’ndaki Surp Agop Hastanesi 10 yıl önce ‘yenilenme’ gerekçesiyle yıkıldı. Ancak bekleyen inşaat alanında otlar bitti, yeni hastane projesi bir türlü tamamlanamadı. Tarihi Şan Sineması ile Sıraevlerin de bulunduğu hastaneye ait alandaki yarım bırakılmış inşaatta ciddi sorunlar var.

Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in haberine göre, Ermeni Vakfı arazisindeki tarihi hastane 2014’te yenileme sürecine girdi. Hastane binası yıkıldı, hastaneye komşu Sıraevler de boşaltıldı. Yeni projede, eski projede olduğu gibi hastane arazisine huzurevi, yanan sinema yerine yeni sinema, Sıraevlerin yerine de aynı şekilde apartmanlar yapılacaktı.

ÜNLÜ MİMAR HİSSELERİ SATINCA PROJE DURDU

Hastane projesini ilk etapta ünlü mimar Şefik Birkiye yapacak ve 44 yıl işletecekti. Taslak proje planı da hazırlanmıştı. Ancak Birkiye, bir süre sonra hisselerini Fransız yatırımcıya sattı. Projeyi büyütmek isteyen Fransız yatırımcı engellenince inşaatı durdurdu.

VAKIFTAN FRANSIZ ŞİRKETE DAVA

2016’dan sonra inşaat hiç ilerlemedi. Surp Agop Vakfı Fransız şirkete dava açtı. 19. yüzyıldan günümüze ulaşmış en eski yapı olan hastane, 2016’dan beri ayakta kalmış tek binası olan tarihi Surp Agop Apartmanı’nda sadece poliklinik hizmeti verebiliyor.

MAHALLELİ HASTANENİN BİR AN ÖNCE YAPILMASINI BEKLİYOR

Mahalleli de hastanenin bir an önce yeniden yapılmasını istiyor. Avariz Bedoyan, “Burası aşağı yukarı 170 senelik bir bina. Divan Oteli’nin karşısından oradan sokağın ağzına kadar bir toprağa sahiptiler. Çok eski bir Şan Sineması vardı mülkiyete ait. Bütün halkın kaybı var orada. Yazık oluyor bu gibi eserleri kazandırmak lazım. Çünkü hastaneden bütün vatandaşlar istifade edecek” dedi.

Satı Tekşen de “Hafriyat en az 7-8 sene sürdü. Yukarılarda kayma var. Burası görüntü kirliliği. Geceleri de inşaat alanına hırsızlar geliyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu.

Hastanenin akıbeti açılan davanın sonucuyla netleşecek.

(HABER MERKEZİ)

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