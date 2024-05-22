Rubinyan sınır anlaşmasını savundu, eski bakan Oskanyan eleştirdi

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinde Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan Azerbaycan ile varılan sınır belirleme anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tavuş bölgesindeki dört köyün Azerbaycan’a iade edilmesini içeren anlaşma Ermenistan’da protestolarla karşılandı.

Rubinyan ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Yıllar boyunca, iyi sonuçlar getirmeyen bir mantık denedik: topraklar kaybettik, kayıplar yaşadık. Farklı aşamalarda mevcut olan hiçbir uzlaşma veya taviz seçeneğinin yeterli güvenceleri içermediğini haklı olarak düşündük, ancak sonuç olarak en kötü seçeneği elde ettik.

Şimdi Demarkasyon (sınır belirleme) süreci sonucunda şu an için yeterli güvenceler olmadığı yönünde argümanınız bile olsa, bu bir şey yapmamamız gerektiği anlamına gelmez, bu, bu güvenceleri eylemlerimizle oluşturmak gerektiği anlamına gelir. Ve bu süreçle, tam da bunu yapıyoruz, bu güvenceleri oluşturuyoruz.”

Ermenistan’ın eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan ise Paşinyan hükümetini eleştiriyor. Oskanyan facebook sayfasında şu açıklamayı yaptı:

“Bu, karşılıklı mutabakata dayalı bir sınır belirleme süreci değil. Bu, Ermenistan’ın savaş ve işgal tehdidi altında Azerbaycan’ın taleplerine boyun eğmesidir. Zapt etme süreci daha yeni başlıyor ve bunun sonunda Ermenistan önemli topraklarını, stratejik konumlarını ve ulaşım yollarını kaybedecek. Bu koşullar altında Azerbaycan’la barış anlaşması imzalanması, Ermenistan’ın kalıcı olarak Azerbaycan’a teslim olması, ülkenin stratejik değerinden yoksun bırakılması ve büyük olasılıkla tamamen otokratik bir polis devletine dönüşmesiyle sonuçlanacaktır.”

(Armenpress, Asbarez)

Agos